趕去年底買車！17.7萬機車ABS補助竟被欠半年　公總最快7月發放

▲自今年元旦起，交通部不再提供機車ABS防鎖死煞車系統、CBS連動煞車系統補助，導致去年底購車人數大增。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部自今年起不再提供機車ABS防鎖死煞車系統、CBS連動煞車系統補助，買機車將多花1,000-4,000元，不少車主趕在去年底購車，但卻傳出至今還沒領到公路總局的補助。對此，公路總局表示，去年底購車相當踴躍，導致去年度經費不足因應，確實有17.7萬輛車尚未發放補助，目前已經重新籌措經費，最快下個月就會開始核撥。

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▲新購機車ABS、CBS煞車系統補助政策結束，今年買車的民眾得自行負擔1,000-4,000元。（圖／記者林鼎智攝）



交通部自2019年要求出廠機車強制加裝ABS或CBS煞車系統，並針對購買125c.c.以下ABS機車補助4,000元、CBS機車補助1,000元；而購買126c.c.以上ABS機車則補助4,000元。不過這項補助僅實施2年，自今年起購買ABS、CBS機車得自行負擔，買車將多花1,000-4,000元。

不少民眾為享有最高4000元補助，趕在去年底購車，但卻遲遲未領到公路總局的補助費用。公路總局證實，去年底不少車廠推出相關車款大力促銷，確實購車人數變多，最後2個多月申請量大增，導致去年度的經費不足以因應，約有17.7萬輛車還沒發放補助。

公路總局表示，先前在做相關經費盤點，目前已經在走行政動支程序，最快下個月就會核撥補助費用給車主。