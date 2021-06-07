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小黃、遊覽車「3萬元薪資補貼」發了24.6億　8.2萬名司機受惠

夜歸,計程車,運將,乘客（圖／記者張一中攝）

▲公路總局發放計程車、遊覽車以及小客車租賃業代僱駕駛3萬元薪資補貼。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

行政院及交通部基於近期肺炎疫情急遽升溫，指示公路總局繼續辦理計程車客運業、遊覽車客運業駕駛人及小客車租賃業代僱駕駛人薪資補貼。針對109年曾獲領補貼款項，且符合今年紓困資格者，依行政院指示，公路總局已將補助款項新台幣3萬元萬元撥入駕駛人帳戶或以郵政匯票寄予駕駛人，讓駕駛人在最短時間收到。

公路總局表示，經連日盤點與審核，在6月4日已先將補貼款項撥入5萬4千名駕駛人帳戶，今（7）日另將有2萬餘名駕駛人收到匯款，其餘近8千名駕駛人將於明（8）日前收到匯票，合計超過8萬2千名駕駛領取到發放的行政院補貼款項，共計發放超過24.6億元，另有14,818人已於其他機關領取補助。

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公路總局呼籲，其餘符合申請資格但尚未提出申請的駕駛人，請於本（6）月30日前提出申請，後續會加速審核並迅速完成撥款作業。

▲▼公路總局薪資補貼。（圖／公路總局提供）

▲申請公路總局薪資補貼，可連繫各地監理機關。（圖／公路總局提供）

因應疫情影響，為避群聚感染風險，公路總局提供線上申請服務並於今日上午8時開放，監理服務網網址：https://www.mvdis.gov.tw。線上申請功能者僅需輸入姓名、身分證字號、車號、手機等個人資料，並上傳相關文件檔案（或相片），即可完成申請。

提出申請後，公路總局監理所（站）於收件後可於3個工作日內完成審核與撥款作業，駕駛人如尚未領取補貼款項或有任何申請問題，請洽詢公路總局用路人服務中心及各地監理機關，或上該局官網嚴重特殊傳染性肺炎防疫專區查詢相關資訊。

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