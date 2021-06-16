Line瘋傳「本土確診數驟降關鍵」！羅一鈞闢謠：標準沒有比較寬鬆

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞 。（圖／指揮中心）

記者張乃文／台北報導

本土連4日新增200例以下本土個案，且雙北疫情也有穩定趨勢，不過LINE群組卻瘋傳連日確診數下降，是因為Ct值調降成30所致。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞澄清，即便現在個案數較多，但指揮中心的判定是Ct值38、39、40等都仍算確診，標準並沒有比較鬆，且解隔離的標準也經過專家討論，認為可把病房留給更需要隔離民眾使用，才會調整。

醫師林靜儀在粉專貼出一張LINE圖，上頭寫著「知道為何近日確診數低嗎？」美日兩國訂Ct值40以上算陰性，台灣則訂35以上算陰性，自5月27日後，蔡政府改30以上都算陰性，於是後來確診數一路下滑。訊息接著舉例，彰化60多歲里長在醫院治療，後來Ct值達30，醫師讓他回家，可4天後突然死亡，因此引發質疑，官方Ct值過於寬鬆罔顧人命。

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▲醫師在臉書貼出近期網路瘋傳謠言並澄清。（圖／翻攝林靜儀醫師粉專）

對此，除了林靜儀直接在臉書闢謠，羅一鈞也在今記者會上說明，確診個案並非Ct值多少就一刀判定未染疫，即便現在個案數較多的情況下，Ct值38、39甚至41、42仍屬確診，標準也沒有比國外鬆。

羅一鈞提到，有些人出國後，出現陰陰陽陽的情況，其實國外的人回到台灣也是同樣的狀況，基本上是與病程或個人採檢的狀況有關，並非國家訂定的確診標準導致。他強調，Ct值的部分指揮中心並沒有特別抓鬆，未免遺漏引起社區或家內傳染，也會盡量嚴格判定確診。

羅一鈞也說明，原本解隔離標準為Ct值34，但調整為30後，大家可能誤以為確診條件也跟著出現變化。但他表示，即使病患病程已經觀察10天，Ct值達到30，但不是因此就變成陰性，而是雖仍有少數病毒可檢出，但經過專家會議的討論及參考國外資料，Ct值到30的時候，基本上病毒已經在體內下降到幾乎不具傳染力，因此不需進一步隔離，可至其他地方做需要的安置或醫療。

羅一鈞指出，若Ct值超過30可移出一般醫院的隔離病房，但後續是否仍需要再住院則由醫療團隊評估，不是Ct值30就立刻回家，假設需要使用氧氣、靜脈注射藥物，可以出隔離病房後在一般病房治療觀察。他澄清，並非把標準放鬆、降低確診數，而是經過專家討論認為可把病房留給更需要隔離民眾使用，以前量能較足夠時，的確可關久一點，觀察隔離中的變化；目前隔離病房慢慢寬鬆後，隔離條件也會再隨時調整，讓醫院外安置的病患，特別是高齡或慢性病患者回到醫院，繼續觀察治療。