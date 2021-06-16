確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫

記者戴若涵／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心16日公布國內新增167例本土病例，其中8例在花蓮。花蓮縣長徐榛蔚下午召開記者會說明，表示這8例均為案13195的延伸。其中案13195的三女兒(案13195)在三級警戒期間還狂揪姊妹淘聊天，並舉辦「生日趴」，目前已匡列至少10人，其未婚夫、3月大兒子也確診。

▲▼花蓮縣政府16日召開防疫記者會說明本土8例的個案情況。（圖／翻攝自YouTube／花蓮縣政府，下同）

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案13195為家住秀林崇德的40多歲女性，10日出現喉嚨痛、鼻塞、咳嗽等症狀，13日經快篩後呈現陽性，進行PCR採檢確診，Ct值為20，而三女兒20多歲未婚夫(案13197)、三女兒3個月大的兒子(案13196)也於同日確診；隔日案13195的小姑(案13303、Ct值16.3)、1歲大外孫女(案13304、Ct值25.1)亦確診。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，16日新增的8例本土個案均為崇德家族案延伸，分別是案13195的婆婆(案13369)、二女兒(案13368)，二女兒大伯父子(案13415、13414)，二伯夫妻、兒子(案13416、案13417、案13413)，以及三女兒(二13412)。

其中案13195的婆婆(案13369)，為60多歲女性，本身有多慢性病史，包括失智、糖尿病、中風，領有重度身障的個案，因不良於行，只能在家短距離走動，平時由小女兒(案13303)協助照顧，也有使用政府的長照服務(居服、失智據點)，據點於5/17停止後便沒有繼續參加，7日出現咳嗽、有痰等不明顯症狀。目前匡列居服員2位、案13369的小姑、小姑友人共4位。

案13412則為案13195的三女兒，為20多歲女性，Ct值36，健康狀況良好，有抽菸、喝酒習慣，3月大兒子與未婚夫均確診，由於她在三級警戒期間，仍很喜歡找姊妹淘聊天，因此很多足跡都在姊妹淘家中、自宅。11日因要辦「生日趴」她與未婚夫跑很多地方進行採買，12日前往遠傳門市中山店辦事情，並前往崇德集會所快篩，結果為陰性，因此返回自宅休息，不料，13日因母親確診前往醫院，經PCR採檢後卻確診，匡列親友、姊妹淘等10人。