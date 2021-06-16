挺苗博雅！台灣基進加碼開嗆「全台被雙北2市長綁架！」　網全氣炸

記者邱晟軒／綜合報導

台北市議員苗博雅日前在政論節目講「全台縣市陪雙北坐牢」，引發輿論抨擊。對此，台灣基進黨新聞部主任張博洋今（16日）再加碼開嗆，直言「現在的狀況是全台灣被雙北兩個市長綁架！」消息一出，立刻引起網友一片撻伐。

張博洋在個人臉書發文指出，苗博雅在政論講了「全台縣市陪雙北坐牢」，臉書遭到洗版，這句話哪裡污名了？ 北市府氣噗噗的反應才是自取其辱。

他認為，如果要說什麼是汙名化，就是有錯不改，有錯不認，有錯不檢討的人，才是在汙名化這個正在疫情當中受苦的城市，更是在辛苦的一線人員身上增添不必要的負擔，「就是講你，台北市政府」。

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張博洋還舉例，王必勝去一趟苗栗，防疫措施馬上見效，兩位市長在台北以及新北，是在當高薪實習生嗎？如果真的沒能力，就講一聲，我想中央指揮系統不會拒絕協防，「站著茅坑硬作秀，鬥爭中央比防疫還要用心，這不是綁架全台什麼才是綁架全台？」

▲台灣基進張博洋嗆「全台被雙北2市長綁架」，引發網友一片痛批。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

貼文一出，立刻引起批踢踢網友一面倒撻伐，「然後雙北是被3+11和諾福特綁架，我幫他說下一句」、「啊不是同島一命嗎？」、「看來仇視雙北是近期主軸了」、「同島一命？」、「最碎撕裂台灣就綠共」、「全台灣被中央綁架」、「妖魔鬼怪全現形」、「加不了民進黨的側翼」、「台灣這麼小也硬是要操作分裂，同你鳥命」、「說個笑話，同島一命」、「對啦，病毒潛伏在雙北一年終於爆發」。