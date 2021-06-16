長者到底該不該打疫苗？　專家秒回「要，要打」：利大於弊

▲日本援助我國124萬劑AZ疫苗開打，不少85歲以上長者在家人的陪同下接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國內本土疫情嚴峻，全國85歲以上長者15日開打疫苗，不少行動不便的長輩們紛紛坐著輪椅、拄拐杖前往施打，但也有長輩仍在考慮，評估自己是否適合。指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎14日就針對這個問題發表看法，結論就是「長者必須施打疫苗」。

李秉穎14日曾上公視談話性節目《有話好說》，其中，主持人陳信聰就詢問道，他跟大哥很煩惱要不要讓媽媽去施打疫苗，因為母親的狀況很不方便、長期臥床，要去打的過程就已經很麻煩，又怕中間有染疫風險，還有打完疫苗是否有副作用，「請教您，長者應不應該無論如何，通通去打疫苗？」

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▲專家毫不猶豫回答，長者一定要施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

聽到問題後，李秉穎第一時間毫不猶豫回答「要，要打」，並解釋道，長者活動力比較低，就本身而言比較不會接觸到病毒，但重點是「照顧者」會帶來病毒，「而且長者的重症比例非常高」，所以其他國家也以長者做為第一優先施打疫苗對象，畢竟有潛在疾病的風險。

李秉穎強調，現有疫苗對於帶病毒狀態的保護效果並不好，但對重症預防的效果非常好，甚至達到90%～100%，「所以你如果是照顧長者、照顧弱勢族群的人，你打了疫苗還是不可以掉以輕心，不要去隨便群聚」，因為若照顧者是無症狀，那就會傳染給長者。

最後他指出，以長者來講，打疫苗一定是利大於弊。至於擔心副作用的話，李秉穎表示，長者的副作用真的比較少，像是AZ的血栓好發於年輕女性（55歲以下）， BNT的心肌炎好發於年輕男性，長者都比較不需要擔心。