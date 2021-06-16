日本、捷克相繼對台灣伸疫苗援手　柯建銘籲在野黨停止不實抹黑

▲日本外務大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）。（圖／達志影像／美聯社）



記者林銘翰／台北報導

日本外務大臣茂木敏充日前證實，將檢討對台灣追加供應疫苗；捷克布拉格市長賀瑞普也說，將敦促捷克政府向台灣運送疫苗。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，呼籲在野黨停止對進口及國產疫苗的不實指控與抹黑，在這個時刻團結台灣、共同努力走出疫情，才是全體國民想看到的。

日本外相茂木敏充15日宣布，16日將對越南提供約100萬劑AZ疫苗，另研擬後續追加提供疫苗給台灣與越南；賀瑞普（Zdenek Hrib）也在推特上發布影片，表示對於有政治力阻礙台灣取得疫苗感到震驚，因過去捷克為疫情所苦時台灣出手協助，因此他敦促捷克政府向台灣運送疫苗。

▲布拉格市長賀瑞普(Zdenek Hrib)。（圖／翻攝自Zdeněk Hřib twitter）



對此，柯建銘16日表示，在同一天相繼有兩個國家，對台灣表達願意伸出援手之意，其實台灣人應該感謝過去的自己，願意秉持「人飢己飢，人溺己溺」的精神，先伸出了友誼之手，如今在台灣需要幫忙時，這些朋友立刻站出來相挺。

柯建銘也提及，最近對於國產疫苗的爭議甚囂塵上，在野黨監督執政黨天經地義，然而利用片段的資訊，產生過多的揣測與不實抹黑，這對台灣的團結與防疫毫無幫助。

柯建銘強調，食藥署已經宣示，國產疫苗要拿到緊急使用授權（EUA），審查程序有10個步驟，每一個步驟都缺一不可，政府一定秉持科學專業審查，這一點請全民可以放心。

柯建銘說，這幾天疫情有漸漸趨緩的趨勢，但依舊不能鬆懈，他也要呼籲在野黨，應該停止對進口以及國產疫苗的不實指控與抹黑，在這個時刻團結整個台灣、共同努力走出疫情，才是現在全體國民想看到的。

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