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「有需要時才同島一命？」　民眾黨批苗博雅「陪雙北坐牢」挑撥全台

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

全台疫情持續延燒，社民黨台北市議員苗博雅15日在政論節目提及，全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢，引發外界熱議。對此，針對苗博雅的發言，民眾黨發言人蔡峻維反批，需要的時候是同島一命，不需要的時候是全國陪坐牢。

苗博雅在《突發琪想》政論節目表示，「我講一個比較慚愧的啦，其實全國20幾個縣市民眾現在是一起陪雙北在坐牢」，因以雙北來講過去這三周，它疫情是壓到一個平的線，但沒很顯著往下，所以才會進入所謂全國三級警戒。

苗博雅說，比較不幸的是，雙北有一些星星之火會飄出去延燒，飄到桃園、苗栗等，在她看來想要解除三級唯一關鍵不是疫苗，最重要是雙北疫情散播能夠先壓下來。

對此，蔡峻維說，看到苗博雅議員脫口說出「全國20幾個縣市民眾現在是一起陪雙北在坐牢」、前市議員王浩宇「你知不知道，全台灣都在陪你們三級警戒？」這兩位一樣的論述，都是充滿仇恨與挑撥的言論。

苗博雅身為北市議員，不積極參與防疫，卻在政論節目上煽動民眾，將防疫連結成坐牢，打擊地方政府防疫成果，其心可議。甚至去脈絡化，不看事件起因，意圖把此次疫情的過錯推給雙北。

蔡峻維指出，苗博雅表示稱「比較不幸的是，雙北有一些星星之火會飄出去延燒，飄到桃園、苗栗等」，想問苗議員，病毒會自己跑進雙北嗎？還是有蟲洞讓英國變異病毒株直通雙北？

一切的起因，是3+11檢疫政策放寬與諾富特混居所造成的破口，導致這一系列疫情爆發，而且至今無人負責，苗議員可曾譴責過。

「台北市在疫情爆發後一直積極抗疫，試圖拯救市民生命。」蔡峻維說，台北市努力讓確診數降下來，現在已逐步看到成效，確診數降到雙位數，這都是市民自律與中央地方政府協力抗疫的成果。

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

另名發言人楊寶楨則說，總統蔡英文口口聲聲說「同島一命」，卻放任綠營人士不斷說出撕裂社會的言論。什麼叫做「全國縣市陪雙北一起坐牢」、「扣掉雙北早就符合降二級標準」？這聽在雙北市民的耳裡，心裡得有多難過？會講出這種話的人，是還有沒有良知？

「這波疫情破口源自於3+11、諾富特事件，到底要講幾遍，才聽得懂？想甩鍋也請有個限度。」楊寶楨指出，現在如果還想追求以往「+0」光環的策略，而不積極做篩檢，把確診者找出來，只會讓社區潛藏黑數而不自知，讓民眾陷入更高的風險當中。

楊寶楨說，執政黨現在是為了趕緊降二級，所以想對雙北施壓？台灣現在疫苗接種率才約3.6%，我們有急著解封的本錢嗎？所以歸根究底，還是必須盡快提高國人的疫苗施打率。蔡政府之前說好的，6月會有外購200萬劑的疫苗到貨；現在剩下半個月時間，我們就看疫苗到底什麼時候會進到台灣。

▲台北市85歲以上長者排隊施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

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