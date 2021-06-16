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上海復星可開BNT「原廠授權書」？　國台辦回應

▲▼復星醫藥,復必泰新冠疫苗,BioNTech。（圖／CFP）

▲上海復星醫藥集團。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

鴻海創辦人郭台銘購買德國BNT疫苗一案，因需有「原廠授權書」陷入卡關，當前仍朝專案方向積極協商。值得注意的是，對於若台灣企業，透過上海復星醫藥購買BNT疫苗，是否可以獲得原廠授權書，大陸國台辦16日回應，「在協商一致的情況下，復星醫藥集團將會基於商業約定，履行責任和義務。」

大陸國台辦16日舉行例行記者會，發言人馬曉光表示，台灣疫情暴發後，上海復星醫藥集團表示願意將其參與研發和代理的BNT疫苗服務於台灣民眾。據了解，如果台灣團體、企業向復星採購其代理的BNT疫苗，在協商一致的情況下，復星醫藥集團將會基於商業約定，履行責任和義務。

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光6月16日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

他進一步表示，當前台灣疫情持續蔓延，只有儘早接種安全高效、數量充足的疫苗，才能早日建立免疫屏障。馬曉光說，台灣有民調顯示，63%的民眾贊成通過大陸代理商採購BNT疫苗。「是人的生命重要，還是政治算計重要？這在民進黨當局的一念之間。」

至於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，復星確實有代理權，盼勿干擾台灣採購。馬曉光則說，上海復星醫藥集團有關負責人早已公開表示，願意將疫苗服務於台灣同胞，並介紹過該公司享有相關商業權益的情況。

馬曉光表示，據了解，近期已有台灣一些縣市和企業與復星公司洽商採購疫苗事宜。我們樂見台灣同胞能夠早日用上復星公司代理的疫苗，民進黨應當為此創造有利條件，「台有關機構負責人對復星仍然無端指責、口出惡言，實際上就是一種變相地阻礙。」

他還抨擊，民進黨拒絕引進大陸疫苗，也對台灣民間進口疫苗設置障礙，這種「拖字訣」，是讓廣大台灣民眾，在最需要疫苗的時候仍然用不上疫苗的原因。

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