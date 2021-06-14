歡慶警察節！高雄小港分局用紅包拼「Police happy」

▲警察節前夕，小港分局用紅包拼成Police happy字樣，吸引警察爭相拍照留念。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

每年的6月15日是一年一度的警察節！今年受因疫情影響，為避免群聚、配合政府推行的防疫措施，高雄小港分局暫停110年的警察節歡慶活動，不過，過節的「儀式感」不能少，為了讓同仁感受到警察節的氣氛，小港分局分局長陳志榮特別以紅包禮券拼成「Police happy」的字樣，表達對同仁的祝福，此P圖一完成，立刻吸引警察的目光，讓大家紛紛爭相合影紀念。

小港分局表示，在警察節前夕，由分局長陳志榮逐ㄧ向辛苦的警察同仁發放紅包禮券，表達對大家辛苦付出的感謝之意，收到紅包禮券的員警忍不住直呼：「足甘心！」





▲收到紅包的高雄鴿開心合照留影。（圖／記者黃子倩翻攝）

陳志榮表示：「防疫期間警察任務更加艱鉅，很感謝同仁這一年來的辛勞，小港警就像是一家人，希望每位同仁能能快樂度過屬於我們的節日」，提早一天用行動與實質的獎勵祝全體波麗士大人「警察節快樂」。

▲收到紅包的高雄鴿開心合照留影。（圖／記者黃子倩翻攝）

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