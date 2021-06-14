2個月被偷3次！高雄攤商慘丟80隻雞　警一招逮偷雞賊

記者黃子倩／高雄報導

偷雞賊多次下手偷同一個攤位！高雄林園分局忠義派出所今年5、6月連續接獲被害人多次報案，指出他放在市場攤位冰箱內雞隻遭人偷竊，經警方調閱監視器發現這幾次的偷雞賊都是「同一人」，循線掌握竊賊動向後，隨即前往竊賊住處埋伏，順利將偷雞賊帶回派出所法辦。

▲大寮區出現偷雞賊連續犯案，員警調閱監視器迅速將人查緝到案。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，冷凍雞隻多次被偷的被害人本身在大寮區一處市場擺攤，老闆平時習慣將雞肉鎖在攤位內的大冰箱裡，沒想到這習慣竟然被竊賊盯上，多次前往同一攤位破壞冰箱偷雞肉，老闆說，他光是12日就被偷走30隻雞，3次被小偷光顧總共損失約80隻雞！

老闆不堪損失前往轄區內的忠義派出所報案，經警方調閱監視器發現這3次的偷雞賊都是同一人，且他每次犯案都是騎乘腳踏車前往，得手後就將偷來的雞隻掛在把手後騎車離開，警方掌握竊賊動向後，前往他的住處逮人，最後順利將這名偷雞賊逮捕歸案。

▲大寮區出現偷雞賊連續犯案，員警調閱監視器迅速將人查緝到案。（圖／記者黃子倩翻攝）

偷雞賊屢次犯案，仍栽在警方手中遭函送法辦！防疫期間警方仍持續查緝不法，宵小千萬不要心存僥倖，更不要覺得偷小東西警方不重視，只要是民眾的損失，警方皆會視民如親，定將宵小查緝到案。

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