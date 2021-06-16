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印度出現「Delta+」變異體！更具抗藥性　已在至少8國發現

▲▼Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同製作的新冠病毒結構模型,新冠肺炎。（圖／路透）

▲新冠病毒結構模型。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎疫情未歇，在印度發現的Delta變種病毒更成為目前發現最具傳染性的毒株，且更容易導致病患重症。更慘的是，印度科學家發現，Delta變種病毒出現另一種變異體「Delta+」（Delta Plus）病毒，有更強的抗藥性，但目前發現機率極低，不會造成重大影響。

根據《印度時報》報導，印度政府證實，Delta病毒已經衍生出另一種變異體「Delta+」（Delta Plus）病毒，又稱作「AY.1」變體。此種變體對於印度政府剛批准的單克隆「抗體雞尾酒療法」（monoclonal antibodies cocktail）出現抗藥性。

印度科學及工業研究委員會（CSIR）基因與綜合生物研究所（IGIB）科學家斯卡里亞（Vinod Scaria）表示，Delta+病毒的特徵是取得K417N突變，基本上屬於Delta病毒的變異，此種突變出現在SARS-COV-2的刺突蛋白中，它會讓病毒進入病感染人類細胞。

斯卡里亞指出，目前還無法證實Delta+的嚴重程度，但由於發現機率極低，所以還不是主要關注的變異體，「持續理解這種進化是非常重要的。」IGIB研究員喬利（Bani Jolly）也說，至少有8個國家已經發現Delta+病毒，考量到K417N與病毒逃避免疫系統的能力增強有關，所以任何可能出現的變異體都非常重要。

單克隆「抗體雞尾酒療法」由美國雷傑納隆藥廠（Regeneron）研發，去年10月曾用於治療美國總統川普，當時此種療法還在實驗階段。印度中央藥品標準控制組織（CDSCO）上個月緊急通過此療法緊急使用，可用於輕症和中度症狀的成年人與12歲以上未成年人。

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