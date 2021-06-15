南非變種病毒最危險！　摩根大通：AZ疫苗保護力僅剩10％

▲Beta病毒讓疫苗效力大幅降低。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠變種病毒持續在各國擴散，每個國家流行的病毒株也不太相同，摩根大通就指出，目前最需擔心的是Beta病毒（南非變種病毒），因為市面上幾乎所有的疫苗對其保護力都會降低，AZ疫苗的保護力甚至僅剩10％，輝瑞疫苗則降低了8倍。

根據《德國之聲》報導，摩根大通市場與投資戰略部主任切巴萊斯特（Michael Cembalest）在最新調查報告中指出，Beta病毒將成為未來疫情的最大挑戰，因為目前市面上的疫苗對其保護力都大幅降低，如莫德納對Beta病毒的有效性降低了6倍、輝瑞疫苗降低8倍、AZ疫苗僅剩10％、嬌生疫苗則為64％。

不過，切巴萊斯特也提到，各國國內流行的病毒株不太相同，例如德國、比利時、法國、荷蘭、義大利等國都是以Alpha病毒（英國變種病毒）；但在英國則是Delta病毒（印度變種病毒）佔了72％；美國則是Alpha病毒69％、其次則為Gamma病毒（巴西變種病毒） 9.5％。

報告還指出，接種了莫德納輝瑞和AZ疫苗的歐美大國效果非常明顯，在接種人口數超過25％之後，每10萬人口的發病率降至兩位數以下，死亡率也是降到1左右。至於接種中國國藥疫苗的塞席爾、烏拉圭、智利等國，儘管接種率超過50％，確診數量仍持續增加。

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