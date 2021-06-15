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Delta變種至少擴散74國！傳播力高、易致重症　憂成全球主要毒株

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲ 印度第二波疫情在Delta變種影響下慘況驚人。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒襲捲全球，在多國出現的變異毒株為疫情更添變數。Delta變種病毒最早在印度被發現，被指傳染性更高且更容易導致重症，如今已在至少74個國家現蹤，中國、美國、非洲、北歐及環太平洋國家紛紛淪陷。人們擔心，這種病毒恐怕成為全球主要毒株。

《衛報》14日報導，根據前美國食品藥品監督管理局（FDA）局長戈特利布（Scott Gottlieb），美國感染Delta變種的病例數約每2周翻一倍，佔整體新病例的10％，在英國佔比則高達90%。儘管各國衛生當局積極收集及共享新變種資訊，令人擔憂的是，在病毒監測系統不那麼健全的發展中國家，Delta變種疫情恐怕早已擴散。

美國布朗大學公衛學院院長賈哈（Ashish Jha）上周指出，Delta變種「是我們至今所見最具傳染性的變異毒株」。澳洲墨爾本在嚴格封鎖之下仍出現Delta變種個案，可見這種病毒能夠輕易突破現有的邊境與檢疫措施。

▲▼英國疫情,新冠疫苗,疫苗接種,新冠肺炎。（圖／路透）

▲ Delta變種成為英國主要毒株。（圖／路透）

世界衛生組織（WHO）4月將Delta變種列為「須留意變異株」（VOI），5月升級至「高關注變異株」（VOC）。根據印度等地的疫情，感染Delta變種的個案病情更加嚴重，導致胃痛、噁心嘔吐、食慾不振、聽力喪失與關節疼痛等症狀。

中國廣州的Delta變種擴散狀況引發關注，出現症狀後3至4天內病情急速加重的患者比例達到12％，比先前高出4倍。中國研究也發現，這種病毒更能突破疫苗防護，尤其是僅接種一劑疫苗者，與英國的研究結果大致符合。

剛果民主共和國正面臨第三波疫情，部分原因即是這種病毒，首都金沙薩的醫院已經人滿為患。辛巴威近來也爆發Delta病毒疫情，3天內出現40起個案，政府已對部分地區下達為期2周的封鎖令。《衛報》指出，在衛生系統及疫苗計劃發達的國家，人們對Delta病毒的恐懼也日漸加劇，但這種變異株對窮國的潛在引響更加令人憂慮。

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