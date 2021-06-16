陳文茜爆已打20萬劑疫苗　他問蔡英文敢不敢公開第2類名單？

▲陳文茜爆料，中央已打了快20萬劑疫苗。（示意圖／路透社）



記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人陳文茜爆料，第二類總統府等中央機關人員，已施打近20萬劑疫苗，應考慮把非必要施打的疫苗，保留給醫護人員，以及重大傷病不能打AZ及嬌生疫苗的患者。對此，前立委孫大千嗆總統蔡英文，敢不敢公開名單？

「總統府等中央機關已打了快20萬劑疫苗請讓位。」陳文茜15日在臉書表示，莫德納終於開始新一波正式交貨給亞洲，若可以近期抵達，希望台灣第二類總統府等中央機關讓位，保留給台灣醫護人員及台灣許多重大傷病不能打AZ及嬌生的患者，尤其正在做賀爾蒙療法的乳癌、子宮頸癌、卵巢癌及紅斑狼瘡患者，血管攻擊疾病的患者，順序應依醫療專業提前，而非政治利益社經地位考量，任意排序。

對此，孫大千16日在臉書表示，蔡英文與其舉行一大堆毫無意義不痛不癢的線上報告，不如先回答一下2個台灣人民關心的問題，優先施打疫苗第二類中所謂的中央政府防疫人員，為什麼可以高達數萬人？蔡英文敢不敢下令上網公開這份名單上的姓名和工作內容？

孫大千也質疑，台灣向美國採購的15萬劑莫德納疫苗明明比日本捐贈的AZ疫苗更早抵達台灣，為什麼到現在只配發7萬劑出去，蔡英文可不可以告訴民眾，剩下的那8萬劑究竟用在哪裡？