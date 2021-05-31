國產疫苗二期未完成　孫大千提6質疑：蔡英文、陳時中是算命仙？

▲孫大千。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

國產疫苗二期試驗未完成就簽約，引發爭議。國民黨前立委孫大千31日在臉書表示，二期試驗都還沒有完成，總統蔡英文就宣布她的手臂是要等著打國產疫苗，衛福部長陳時中就可以把國產疫苗算入台灣未來的疫苗採購結構中，難不成蔡英文和陳時中都是會算命的神仙嗎？

孫大千針對指揮中心採購國產疫苗提出6個疑點，包括：一、為什麼民進黨政府針對普遍受到國際承認的疫苗品牌的採購和捐贈，要再三刁難，卻把希望放在二期實驗結果未定的國產疫苗之上呢？二、明明全球主要的疫苗品牌都是經過三期臨床試驗的期中報告，才能夠取得緊急授權，民進黨的網軍側翼為什麼要散播這些品牌都只有經過二期試驗的假訊息呢？是不是為了護航國產疫苗？

三、指揮中心放著已經經過三期試驗期中報告的國外疫苗而不進行採購，卻要台灣人民硬吞只有二期試驗完成的國產疫苗，不是一個很奇怪的邏輯嗎？四、指揮中心為什麼在國產疫苗還沒有確定完成二期試驗之前，就可以和相關廠商簽下各500萬劑的採購合約呢？

五、如果不幸國產疫苗二級試驗失敗了，台灣疫苗採購的缺口到時候又要如何補足？所以，陳時中會未卜先知，確定二期試驗一定會成功嗎？六、二期試驗只能夠證明該款疫苗可以產生抗體，但是抗體並不等於保護力。三期臨床試驗才是測試有效性和安全性。指揮中心的專家不可能不了解這樣的基本常識吧？