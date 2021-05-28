陳時中稱「疫苗今年已足夠」！他提「6點質疑」：還要騙台灣人幾次？

▲前立委孫大千臉書發文。（圖／孫大千臉書）

記者邱晟軒／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（27）日透露，15萬劑莫德納疫苗將於今（28）日抵台，更表示台灣今年的疫苗數量已足夠。對此，前立委孫大千提出6點質疑，「要讓全台2300萬人群體免疫，以每人兩劑計算，絕對需要超過3000萬劑，陳時中憑什麼告訴台灣人民疫苗已經足夠了？」

孫大千今上午在臉書發文表示，當防疫山海關失守，疫苗將會是台灣人民救命的最後關鍵，可悲的是，陳時中在疫苗採購上，早就已經信用破產，「陳時中到底要騙台灣人多少次？」

孫大千提出6點質疑，要讓台灣2300萬人形成群體免疫力，以每人兩劑計算，所需要的疫苗絕對超過3000萬劑，陳時中憑什麼告訴台灣人民疫苗已經足夠？

▲莫德納疫苗專機從盧森堡啟航。（圖／翻攝蔡英文IG）

孫大千指出，陳時中在去年多次強調已經進行超前部署，且也有口袋名單，甚至還志得意滿的表示，萬一每項疫苗都成功購買，恐怕也會成為大問題，請問這些疫苗在哪裡？

孫大千說，台灣截至目前為止只得到了將近100萬劑疫苗，陳時中憑什麼讓台灣人民相信，剩下的1900萬劑疫苗也會順利到位？

孫大千質疑，COVAX 才突然向92個國家示警，原本按計畫運送疫苗的承諾將會跳票，因疫情持續升高，印度政府也阻止疫苗出口，台灣採購近1000萬劑AZ疫苗的取得時間不會受影響？

孫大千也質問，國產疫苗完全沒有經過三期臨床試驗，陳時中憑什麼相信一定可以對抗新冠病毒？