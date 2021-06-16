費鴻泰：國民黨很有誠心讓紓困預算趕快發　拜託各黨不要刺激別人

▲民進黨團總召柯建銘（左）、國民黨團總召費鴻泰（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，立法院自7日起召開臨時會，力拚18日三讀通過紓困4.0特別預算案。國民黨團總召費鴻泰16日表示，國民黨團很有誠心要讓紓困預算趕快發放，所以拜託各黨不要講刺激別人的話，「你講一分，我一定會講十分；你給我耽誤一分鐘，我一定耽誤你十分鐘」。

行政院會3日通過紓困4.0特別預算案，包含企業紓困、孩童家庭防疫補貼等，歲出規模為新台幣2600億元，全數以舉借債務支應，送請立法院審議。民進黨立法院黨團於4日提案，提請立法院6月7日至18日召開臨時會，處理紓困4.0特別預算案等案，力拚18日完成三讀。

立法院長游錫堃16日召集朝野協商，研商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」等案相關事宜。

游錫堃表示，財政委員會昨天已經完成紓困預算追加案的審查，保留提案共有131案，循例在進行協商前，各黨團於截止收案前，還可提出相關提案，本次臨時會在18日就要結束，詢問各黨團對截止收案時間有何看法。

民進黨團總召柯建銘指出，昨天感謝各黨團理性討論，雖然總共有945案，但是僅保留剩下131案，有關這131案的分類，大概屬於比較政治性攻防、刪減、凍結以及其他等四種種類。

柯建銘說明，各個黨團有不同的政治主張，民進黨團都予以尊重，基於希望18日能夠通過，所以協商程序很重要，現在只剩下明天最後一天的協商，相信費鴻泰日前說過，「最後密集協商沒有關係，最後沒辦法就表決，各黨要自行負責」。

柯建銘也呼籲，現在已經有131項提案保留，「各黨要提案的委員，盡量不要太多」，民進黨團從頭到尾總共保留12案，在明天的朝野協商會提出，同時也尊重各黨少一點的提案。

柯建銘說，收案時間倒是一個關鍵點，「昨晚以後議事人員還在整理，現在已經整理131案一本出來了」，收案時間在今天下午一定要截止，由於議事人員還需要整理提案，因此他建議在下午3點半截止。

費鴻泰表示，「明天不管多晚都要協商到一個段落，禮拜五院會要處理」，國民黨團很有誠心要讓紓困預算趕快發放，所以麻煩任何的黨，在此刻之前不要講刺激別人的話，「你講一分，我一定會講十分；你給我耽誤一分鐘，我一定耽誤你十分鐘」，希望大家彼此尊重。

費鴻泰也說，他昨天已經在群組向立委說明，政黨提案按照往例不會很多，並且希望在今天下午5點截止，因為黨團在收到之前要先看過一遍，看完以後才會蓋黨團的章送出去，內部作業一定會在下午5點以前完成。

台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，支持紓困4.0速審是民眾黨團的態度，昨天經過一天的協商，民眾黨團也認同希望可以在這禮拜完成，收案時間則同意費鴻泰的建議到今天下午5點。

時代力量黨團總召邱顯智則說，經過昨天的審理後，現在總共剩下一百多件保留，時代力量黨團也同意收案到今天下午5點。

最後，游錫堃裁示，請各黨團於16日下午5時前，將「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」之提案，送至財政委員會彙整，並於17日上午9時前提供各黨團及相關行政部門參考，以利後續協商。

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