影／郭董BNT將到手？王育敏籲中央：行政加速、推單一窗口

新聞節目中心／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘欲購買500萬劑BNT疫苗，原本因缺乏原廠授權書一度卡關，近日指揮中心則稱已發出「有條件專案進口許可」。對此，國民黨文傳會主委王育敏16日在ETtoday《雲端最前線》節目中直言，距離鴻海完成遞件已快三個星期，行政要快可以很快、要慢也可以很慢，端看中央有沒有展現態度、決心，「現在能走到這步，我覺得很好，後面也希望真的可以再加速」。

國內疫情燒出「疫苗荒」，各界關注郭台銘的500萬劑BNT疫苗能否到手。王育敏指出，鴻海要幫台灣買疫苗，讓國人引頸期盼，且大家都希望能用最快速的方式進行，「沒想到鴻海遞件完後到現在，其實快要三個禮拜了！」如今有條件許可函才發下來。

她指出，這整件事的進展，官方態度是第一關鍵，「其實行政要快可以很快、要慢也可以很慢」

，若指揮中心真的一開始就支持鴻海全力去購買，「我相信這個有條件的許可函，其實不用花3個星期，當然可以更快！」端看中央有沒有展現決心、態度，「所以現在可以走到這步，我覺得很好，後面也希望真的可以再加速」。

王育敏也提到，相關流程應建立一站式的單一窗口，有需求的企業、團體到了這個窗口，所有事情都可以辦好，不需要先找經濟部長王美花、再轉介到食藥署，「它只是一個轉介的窗口，不是真的可以從頭到尾幫你跑完流程」。

談到國產疫苗爭議，王育敏則強調，大家都希望國產疫苗的研發可以成功，但必須按照科學、專業步驟。她指出，如今美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax），跟高端採取大致相同的技術，但人家做到第三期臨床、做了3萬人，且報告中效力達90%，這樣的疫苗就會被人民認可、被國際認證。

王育敏接著說，反觀台灣國產疫苗，如今像是因為國內有需求，既使高端沒做到第三期臨床，政府也打算要給EUA、用另一種方式授權，「這件事情國人是會有反應的！」而國民黨所做的民調中，也包含民眾對疫苗的信心，其中可分為三個群組，「最前段班的是莫德納、輝瑞，第二群組則是AZ 及嬌生，最後才是國產的高端、聯亞，這個就是國人的心聲！」

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