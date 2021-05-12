兩廳院啟動遠距、分流工作！國父紀念館49週年館慶取消

▲國家兩廳院因應防疫升級。（圖／國家兩廳院提供）

記者林育綾／綜合報導

因應防疫升級，國家兩廳院自即日起至6/8，延期或取消多達86場節目，並限制出入口，明（13）日起場館內部辦公與技術人員，也將啟動遠距、分流AB班工作，6、7月主辦節目暫停銷售；而國父紀念館今（12）日也宣布，原訂於5月14日舉辦「49迎新國館久久」館慶49週年活動，緊急取消。

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▲國父紀念館防疫升級。（圖／國父紀念館提供）

國父紀念館即日起至6/8防疫升級措施：

原訂於5月14日舉辦「49迎新國館久久」館慶49週年活動，5月15日於國立臺北科技大學舉辦「空間、文化與手工性—微觀王大閎的建築世界」展覽開幕式活動，因配合中央流行疫情指揮中心最新防疫措施要求，緊急取消相關活動之辦理。

「空間、文化與手工性—微觀王大閎的建築世界」展覽開幕式雖停辦，但靜態展覽活動仍照常舉行。該次展覽內容聚焦在王大閎建築師一生建築創作的細部設計，他特別提醒了建築語言「微觀」與「手工性」的重要性。該展場地特別選在他唯一任教過的學校國立臺北科技大學舉辦，實極具意義。該展覽自5月15日起至6月16日止，市民朋友前往參觀時，請遵守相關防疫規定。

▲國父紀念館防疫升級。（圖／國父紀念館提供）

該館表示已落實各項防疫措施，並仍持續開放館內各項服務，以提供市民朋友最佳的藝文與休憩空間。

兩廳院防疫升級措施（即日起至6/8）：

1、兩廳院即日起僅開放戲劇院1號門（愛國東路側）、音樂廳2號門（藝文廣場側），若當天廳內有節目演出，則將在演出前一個小時開放地下停車場觀眾出入口，演出前40分鐘，則會開放4號及6號門，同時加強消毐與清潔。觀眾進入場館需依規定全程戴口罩與實聯制，並將啟動人流及總量管制。

2、場館內部辦公與技術人員也將於明日（5/13）啟動遠距、分流AB班工作。

3、因應指揮中心建議，兩廳院積極協調「室內超過100人、室外超過500人」之演出活動延期或取消，預計影響節目達64檔、86場，影響人次近5萬人。受影響之演出活動，將陸續對外公告。

▲國家兩廳院防疫升級。（圖／國家兩廳院提供）



兩廳院6、7月主辦節目暫停銷售，5/12-5/16外租節目演出延期或取消如下：

▸戲劇院

5/15-5/16 14:30薪傳歌仔戲劇團-2021年度大戲《昭君．丹青怨》（取消）

▸音樂廳

5/12 19:30 《10年．蛻變—中央研究院合唱團》（延期）

5/13 19:30 2021 TSO Classic－名家系列《維也納餘香─當林昭亮與康戈爾德相遇》（取消）

5/15 19:30 《古典靚聲-向大師致敬》（取消）

5/16 14:30 力晶2021藝文饗宴：幸福之聲 - 孟德爾頌協奏曲音樂會（取消）

▸實驗劇場

5/14-5/16 14:30《13th新人新視野》（取消）

▸演奏廳

5/12 19:30《告白與假面-伊凡．雅納科夫 鋼琴演奏會》（延期）

5/13 19:30《經典・傳承》（取消）

5/16 14:30《悅然琦想～2021簡佳琦長笛獨奏會》（取消）

5/16 19:30台北愛樂室內樂坊 紀念名人堂之系列音樂會－紀念音樂會(四)伍牧（取消）

退票資訊

▸ 取消節目皆可辦理全額退票，相關退票資訊請見OPENTIX兩廳院文化生活或觀賞節目所使用之售票系統。

▸ 延期節目將先行取消演出，延演時間擇日公告，進一步資訊，可見兩廳院官網或OPENTIX兩廳院文化生活各節目頁面。

▸ 若有任何疑問，可洽兩廳院或OPENTIX客服中心：（02）3393-9888。