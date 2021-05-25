視訊開會背景超尷尬！兩廳院開放下載劇院場景　遠距不怕亂入走光

▲兩廳院分享「劇院場景美照」開放下載，讓視訊上課或會議背景不再尷尬。（圖／兩廳院提供）

記者林育綾／綜合報導

全國疫情警戒三級持續，視訊上課或開會成為日常，卻也鬧出不少笑話，先前就有衣衫不整的爸爸亂入背景，還被老師提醒「請各位爸爸自重」；另也有不少人因「房間雜亂」而尷尬。兩廳院今（25）日分享「劇院場景美照」開放下載，讓網友可在下次視訊時套用，除了避免尷尬，也感受「我家就是劇院」的趣味。

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▲兩廳院提供「劇院美照」讓網友下載，可作為視訊背景。（圖／兩廳院）

因應遠距離辦公、教學，許多視訊軟體開發出可更換「虛擬背景」的功能，國際上許多因疫情閉館的表演藝術場館、博物館、美術館，都紛紛提供場館或畫作、展覽照片，讓民眾下載使用。而在台灣兩廳院也率先呼應，精選藝文廣場、音樂廳大廳水晶燈、劇院觀眾席、國家戲劇院舞台、管風琴等多張場景，供觀眾下載使用。

▲▼兩廳院提供背景，下次開會就可以置身在國家劇院。（圖／兩廳院）

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，最近台灣大量的上班族變成全遠端工作，很多人因為家裡比較雜亂、不想被看到或單純為了好玩，用 Google Meet 或各式的視訊平台會議時，都會置換背景。因此兩廳院特別開放下載場景美照，讓大家感受到「劇院就是你家」，也在疫情新日常中，讓大眾更認識兩廳院的各個角落。

▲兩廳院分享「劇院場景美照」開放下載，讓視訊上課或會議背景不再尷尬。（圖／翻攝自國家兩廳院臉書）

劉怡汝也提到，此次表演藝術演出停擺，團隊與藝術家的衝擊可能更甚去年，因此兩廳院OPENTIX發起「雨天，我們撐傘」計畫，讓觀眾可將退票轉給表演團體，或是直接捐款支持，期待下一次見面。目前共計30檔節目委託接受觀眾「現金」票款退款轉捐團隊，而24個表演團隊提供匯款帳戶資訊，供信用卡購票退刷觀眾及有意願捐款民眾支持參考。

兩廳院視訊會議背景圖：https://bit.ly/3vmSanO