快訊／台北仁愛醫院60歲看護工打完疫苗虛弱一周　搭自強號回新社確診　

▲台中市今天新增本土確診案例2例。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中今天新增本土確診案例2例，其中一名家住新社、但在台北市立仁愛醫院擔任看護60歲女性，11天前曾在醫院接種AZ疫苗，但接種後出現發燒、虛弱症狀，6月7日搭台鐵返回豐原站，再搭計程車回家，之後連續一周不舒服未外出，6月13日確診陽性。另外，先前確診的大雅房仲家族染疫再添1人。

台中市衛生局長曾梓展表示，這名60歲看護為案13301，為新社新社區60歲女性，在台北市的仁愛醫院擔任看護，5月30日之後沒有接案，5月31日至6月6日住在台北友人家，6月4日於台北市的醫院接種AZ疫苗，接種疫苗後開始出現發燒、虛弱等症狀，但沒有外出；該案6月7日早上搭乘10點的自強號117車次從台北車站到豐原車站，曾至全家便利商店豐原台鐵店購物，再從前站搭計程車回家。

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曾梓展提到，看護工從6月7日起持續出現症狀，因為身體不舒服都在家休息沒有外出，6月13日由先生開車載她至醫院就醫，醫師診斷為肺炎且快篩陽性，已轉至專責醫院收治住院，PCR報告陽性確診；衛生局已匡列同住家人1人及台北友人1人共計2人居家隔離並採檢，另計程車司機也已採檢並列自主健康監測。

至於另一案新增案例為案13261例為大雅區61歲男性，為案9555大雅區35歲房仲的父親，6月2日因兒子確診而被匡列為同住接觸者居家隔離及採檢，當時採檢PCR呈陰性；但個案6月11日開始出現症狀，6月13日通報衛生局，由衛生局安排至醫院採檢住院，檢驗陽性確診；由於該案同住家人於案9555確診時已匡列居家隔離及採檢，無新增接觸者。

此外，台中市長盧秀燕也宣布，經中央流行疫情指揮中心疫情監測評估，台中已連續兩週新增病例持續下降，疫情風險由「中高級」降為「中級」，市長盧秀燕感謝市民配合各項防疫政策，使台中疫情相對穩定，但疫情仍未平息，仍呼籲市民持續落實防疫措施，共同為解封努力。

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