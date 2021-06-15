快訊／台中新增1死！東區家族群聚案　最晚確診爺爺10日亡

▲台中市今日新增一例死亡為東區家庭群聚感染、71歲老先生。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市又新增一例確診死亡案例，為東區家庭群聚案染疫的71歲老爺爺病逝，為台中第4起死亡個案。民政局長吳世瑋表示，老爺爺的兒子、媳婦以及兩名孫子、孫女目前都已經康復且完成居家隔離、自主健康管理。老爺爺的兒子說，父親的喪葬事宜已經交由禮儀社代為處理，今天下午三點在大甲殯儀館火化場火化，明日將進行進塔儀式。

台中市昨晚接獲中山醫院通報，東區家庭群聚案染疫的71歲老爺爺（案11326）病逝，為台中市第4起新冠肺炎確診死亡個案。吳世瑋表示，市府立即啟動關懷機制，今（15）日由東區區長何宜真代表市長盧秀燕前往關懷慰問家屬，同時致贈10萬元慰問金，並全力協助家屬治喪事宜。

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▲東區區長何宜真代表市長盧秀燕前往慰問老先生的兒子，同時致贈10萬元慰問金。（圖／台中市政府提供）

老爺爺家中包括妻子、兒子、媳婦、孫子、孫女等一家7口共有6人染疫，最先發病的是6歲、就讀狄仕耐幼兒園米奇班大班的孫子。老爺爺因行動不便未安排採檢，6月3日出現症狀，4日夫妻一同就醫採檢皆為陰性，5日二採確診。

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