台中新光三越復業一天　又爆百人擠1出口下班！員工怒：防疫破口　

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▲台中新光三越又爆百人擠出口下班，員工投訴防疫破口。（圖／市議員林祈烽提供）



記者游瓊華／台中報導

台中新光三越百貨日前爆發香奈兒化妝品櫃姐染疫，歷經3天停業進行消毒和員工快篩檢疫後，在端午連假的最後一天開門營業。不過，台中市議員林祈烽與立委張廖萬堅接獲員工投訴，指員工下班時，幾百人仍然是擠在一處不到2米寛的出口，擔心若又有人遭傳染，恐再次成為防疫的破口。

對此台中新光三越也火速宣布，即日起再加開2個員工出口，分別在1樓和地下1樓各增加1處，共計3處，增強防疫空間。台中新光三越表示，今起上班時間，加開1層員工停車場，增加同仁停車分流；下班時間，閉店後開放南向客用手扶梯，供員工下班分流。

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▲台中新光三越香奈兒櫃姐確診，曾停業三天。（圖／資料照片）



林祈烽指出，新光三越百貨公司上週接連爆發員工染疫事件，不僅台北站前店有員工染疫，台中中港店也有員工因家族群聚遭傳染，因而緊急停業消毒，百貨公司管理階層似乎沒有學到此次的教訓，開門營業的第一天就有員工向他投訴，指稱員工下班時，上百人都擠在同一個不到2米寬的出口，萬一又有人受感染，是不是又會很快速傳染給別人？員工都擔心因此又成為防疫的破口。

林祈烽要求市府衛生局要有強硬作為，針對百貨賣場的業者須要有更高的防疫標準，畢竟第一線的銷售人員每天都會與上百名消費者有所接觸，如果真有人染疫而傳染出去，恐成為防疫的大破口，不能不小心因應。