快訊／金山「家族群聚」爆6例　侯友宜宣布明出動機動快篩隊

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心15日公布國內新增132例本土個案，以新北市65例最多，新北市長侯友宜召開防疫記者會，說明最新疫情。

侯友宜表示，新北已連續三天降到百位以下，其中金山區新增6例比較特殊，金山昨天有一個確診後，出現家族群聚感染，增加到6名，已立即啟動擴大篩檢、匡列。

侯友宜強調，明天一早將派出金山機動快篩隊，有疑慮的民眾全部快篩，他也呼籲金山市民明天前往快篩，把疫情控制住。

根據新北公布各區最新確診累計數據，目前板橋1205例，中和923例，三重717例，新莊517例，永和456例，土城415例，新店313例。

指揮中心15日表示，今日新增之132例本土病例，個案分佈以新北市65例最多，其次為台北市26例，苗栗縣18例，桃園市12例，基隆市3例，台南市、台中市及花蓮縣各2例，嘉義縣及彰化縣各1例。其中雙北地區以外縣市41例中，33例為已知感染源、6例關聯不明、2例調查中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月13日累計公布11,722位確診個案中，已有6,188人解除隔離，解隔離人數達確診人數52.8%。

指揮中心統計，截至目前國內累計903,676例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含881,495例排除)，其中13,241例確診，分別為1,158例境外移入，12,030例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中460例死亡。

▲侯友宜召開應變會議。（圖／市府提供）