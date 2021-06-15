快訊／北市長者施打亂象！　柯文哲坦言：有缺點下次會做更好

記者蔡文鈴／台北報導

台北市15日新增26例確診個案，針對85歲長者首日施打疫苗的亂象，台北市長柯文哲下午於疫情應變記者會表示，第一次上線總是有缺點，之後會改進，下次會做更好。

柯文哲提醒，若預約時間是9點到的話，就9點來就好，大家9點不到幾來一定會群聚，所以還是希望大家依照預約，預約至少可以以小時為單位，這樣才可以做時間間隔。

至於有部分民眾拿號碼牌，卻沒有依照順序施打，柯文哲表示，預約系統17日會重新上線，「第一次總是有缺點，下次會做更好」。

▲台北市85歲以上長者排隊施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

未來是否考慮自己設計預約系統，柯文哲說，未來不是只有85歲的要打，後面還有很多人要打，會以最低的行政成本 ，達到更好的效果。

柯文哲強調，預約的好處就是可安排切時段，通知單很能切到小時，預約有最大選擇權，可選醫院診所時段，有較大的彈性，用預約還是在感染管制行政成本會比較優良，還是會鼓勵用網路預約，接下系統會做很多改進。

中央流行疫情指揮中心15日公布，新增132例本土確診，以新北市65例最多，其次為台北市26例，另新增8例死亡個案。台北市政府15日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊出席，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心15日表示，新增132例本土病例，為62例男性、70例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於6月1日至6月14日。個案分佈以新北市65例最多，其次為台北市26例，苗栗縣18例，桃園市12例，基隆市3例，台南市、台中市及花蓮縣各2例，嘉義縣及彰化縣各1例。其中雙北地區以外縣市41例中，33例為已知感染源、6例關聯不明、2例調查中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增8例死亡個案，共計為男性3位、女性5位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月2日，確診日介於5月17日至6月8日，死亡日介於6月6日至6月12日。