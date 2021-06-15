「最小恐龍」真身竟是蜥蜴　斷層掃描古生物終得結論

▲古生物學家用來做最新研究的琥珀。（圖／翻攝自Florida Museum官網）

實習記者黃品臻／綜合報導

一隻體型極為迷你的古生物在去年引起學界的熱議，古生物學家們對其所屬物種有著極大的分歧，如今生物的真身曝光，最新的證據顯示，牠既不是鳥類，也不是恐龍，而是一隻從未見過的怪異蜥蜴。

據CNN報導，全球性的恐龍研究去年3月在《生命科學》雜誌發表了一份報告，研究人員根據一個保存在琥珀中的標本，為一隻體重僅約2克的生物命名為寬婭眼齒鳥（學名：Oculudentavis khaungraae），其體型與現存的最小鳥類蜂鳥差不多，而其屬名Oculudentavis的中文名為眼齒鳥屬，屬於恐龍的一種。

當時的命名方式隨後引發學界的激烈討論，一派認為牠在分類學的地位更接近鳥類，而另一派則認為寬婭眼齒鳥是目前已知的最小恐龍，後來這份研究便在同年7月22日撤回，以利科學家再進一步地分析該生物。

而最新的研究立基於另一個保存較好的琥珀標本，這塊琥珀和先前那塊都是在緬甸的同一個礦區發現，且兩塊琥珀都有9900萬年的歷史。古生物學家利用斷層掃描分析生物的每根骨頭，他們發現了這些生物更像是蜥蜴的特徵，例如鱗片的存在、牙齒直接附在顎骨上，而非像恐龍牙齒嵌在牙槽中、蜥蜴般的眼睛結構和肩骨，以及其他有鱗片的爬行動物共有的曲棍球棒狀頭骨。

▲古生物斷層掃描圖。（圖／翻攝自Florida Museum官網）

新研究的合著者、德州薩姆休斯頓州立大學的爬蟲學家和生物科學助理教授胡安（Juan Diego Daza）表示，這是一種非常奇怪的生物，牠不同於現今存在的任何一種蜥蜴，我們猜想許多蜥蜴起源於這個時期，但當時牠們尚未進化出現代蜥蜴的外觀。「這些物種可能具有鳥類或恐龍的特徵，但實際上，特徵並不完全匹配，這也是為何先前我們的研究會有錯誤。」

最新研究發表於權威期刊《當代生物學》中，這個具有爭議性的古生物正式被命名，學名為Oculudentavis naga，以紀念發現琥珀的印度和緬甸的那加人。直得注意的是，Oculudentavis在分類學上屬於恐龍一屬，由於這個屬名最初被用來描述恐龍族群，具有不可否定的優先權，因此這種屬於蜥蜴的古生物未來仍會使用屬名，即使不夠精確，牠也會成為恐龍屬中的一種奇特蜥蜴。