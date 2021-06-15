　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

京元前進指揮所第11天！　王必勝預告今篩檢1400人重點

苗栗電子廠疫情延燒，王必勝奉命設立前進指揮所。（圖／翻攝王必勝臉書）

▲苗栗電子廠疫情延燒，王必勝奉命設立前進指揮所。（圖／翻攝王必勝臉書）

記者崔至雲／台北報導

IC封測大廠京元電子竹南廠在本月初爆發新冠群聚，指揮中心醫療應變組副組長王必勝日前奉命前往苗栗，設立前進指揮所。昨晚他在臉書說「前進指揮所第11天， 一個人的端午節」，他判斷「就地隔離的效果看來很好，相信確診個案會持續快速減少」，他也指出，今日將進行1400人的篩檢。

王必勝說明，京元就地隔離的低風險移工做第三次的全員篩檢，共執行930位移工PCR採檢，只有8位確診，確診率0.86%（前次6/9採檢998位，30位陽性，確診率3%）。確診者及其室友都已移出至集中檢疫所一人一室隔離。「這邊就地隔離的效果看來很好，相信確診個案會持續快速減少」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝預告今天要進行的篩檢，篩檢對象包含六家電子廠高風險移工，高風險指的是確診者同室室友、宿舍確診熱區、共用衛浴之雅房區等，共約1400位。目前都在各處中央集中檢疫所進行一人一室居家隔離中，希望早日將無症狀的確診者找出，進行後續處置。在集中檢疫所期間，有症狀者都會安排採檢，目前已篩檢出37位確診者，陸續已呈現在前幾日苗栗的確診數中。

王必勝說，預計結果於6/15、16出來，會呈現在6/16、6/17苗栗的確診數字中。屆時驗出的這些確診者都已一人一室隔離於集中檢疫所8到12天，對於社區及工廠不會再產生影響。是執行「對高風險者先確實隔離，再計畫性採檢」的重要策略。

至於有人詢問為何不一到集中檢疫所就採檢？王必勝表示，這些移工都是剛驗PCR陰性或快篩陰性，但風險仍高才進行隔離的，所以要隔一段時間再驗。

ET快訊
快訊／今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」
LIVE／疫情有降溫希望？　陳時中最新說明
老婆快生了...男歌手開求職網「改當上班族」嘆：被疫情判死刑
菲律賓官方「否認要台灣疫苗」　他氣炸：收集東南亞打臉印章？
蔡英文已「全線開綠燈」！　郭台銘買BNT剩最後關鍵資料
快訊／高雄首例確診死亡　仁惠醫院男總務！曾隱匿麻將間足跡遭罰
沒排到疫苗不用生氣！　醫：「搶打AZ的人」過陣子可能會後悔
獨／女星領紓困金挨罵「怎麼有臉」　她揭藝人真實收入

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／趨緩？今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」

風格私廚開張！西莎X LE CREUST 首創「寵物濾鏡」　私藏大禮＆滿額贈大方送

52.6萬交通運輸人員「優先打疫苗」　交部首批只分配到3.5萬劑

台中榮總貼心照顧腎友　「宇美町式」施打疫苗+專人追蹤

挺過兒染疫亡煎熬　彰化白牌司機94歲母看淡打疫苗

三級警戒持續「觀光業產值蒸發1280億」　這行收入掛零1年半

「黃金小莓果」營養大贏蘋果　挑選秘訣曝：外型飽滿勻稱

LIVE／日本將對台灣「加碼提供疫苗」！陳時中最新說明

飛美旅客爆量！華航宣布暑假安大略增班　擴大LA服務

快訊／高雄首例確診者死亡　仁惠醫院男總務！曾隱匿麻將間足跡

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

換我守護你 感謝醫護最前線

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

王少偉「5566我沒有少過」：心跟大家同在　孫協志「人數不代表56」：你永遠都是啊！

快訊／趨緩？今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」

風格私廚開張！西莎X LE CREUST 首創「寵物濾鏡」　私藏大禮＆滿額贈大方送

52.6萬交通運輸人員「優先打疫苗」　交部首批只分配到3.5萬劑

台中榮總貼心照顧腎友　「宇美町式」施打疫苗+專人追蹤

挺過兒染疫亡煎熬　彰化白牌司機94歲母看淡打疫苗

三級警戒持續「觀光業產值蒸發1280億」　這行收入掛零1年半

「黃金小莓果」營養大贏蘋果　挑選秘訣曝：外型飽滿勻稱

LIVE／日本將對台灣「加碼提供疫苗」！陳時中最新說明

飛美旅客爆量！華航宣布暑假安大略增班　擴大LA服務

快訊／高雄首例確診者死亡　仁惠醫院男總務！曾隱匿麻將間足跡

遊戲拚跨界！微軟Xbox發表冰箱、華碩ROG推出泡麵　宏碁掠奪者有能量飲料

沒了旅客！武陵農場生態大爆發　「稀有野生動物」現身

吳依霖曝單身落寞時刻　打石膏「5天沒洗澡」癢癢又臭臭

助400街友善行被封「活媽祖」！　鄭家純大讚：賈永婕才是真典範

快訊／趨緩？今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」

陳其邁視察開罵...新聞局長彎腰鞠躬　前韓市府官員曝內幕

林達／疫苗搶打之亂如何解？列國家財產造冊施打！

熱賣10年的唇釉又出新色　#白茶玫瑰仙氣爆棚絕對必收

風格私廚開張！西莎X LE CREUST 首創「寵物濾鏡」　私藏大禮＆滿額贈大方送

獨／88歲歌王打完疫苗了！　現場等1.5小時...身體狀況曝光

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

生活熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

關在家卻確診！　醫：錯誤防護反而感染

外出隨時注意這件事　醫：這是我判斷危險的方法

菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

醫：要做三件事才可能終結疫情

菲律賓要我國產疫苗！「台灣EUA過了就直接打」　陳宗彥回應了

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

高雄疫苗開打動線亂！陳其邁怒飆2局長

打國產疫苗能不能出國玩？　高端高層說話了

他曝越南現況「控制疫情1關鍵」：台灣人太樂觀

「就要重回平靜生活了」　醫：端午節是台灣反攻D-Day

被列6大雙標金句！律師嗆：藍營執政我去年就死了

梅雨滯留鋒回來了！南北徘徊5天　降雨不亞於前2波

更多熱門

相關新聞

4000名漁工將入港！高市府：一律篩檢

4000名漁工將入港！高市府：一律篩檢

高雄市魷釣漁船15日將返回前鎮漁港，屆時將有數千名外籍漁工入港。高雄市副市長林欽榮15日於防疫記者會表示，依照漁業署SOP，若有沒有海上接觸史，回到母港就一律篩檢，若在遠洋期間有接觸史，則全船居家檢疫。

王必勝親坐鎮10天「苗栗+0」

王必勝親坐鎮10天「苗栗+0」

鼻腔篩檢小訣竅報你知

鼻腔篩檢小訣竅報你知

疫情以來最大規模！　2天5000多人PCR採驗完成

疫情以來最大規模！　2天5000多人PCR採驗完成

黃偉哲至高鐵台南站視察端午返鄉狀況

黃偉哲至高鐵台南站視察端午返鄉狀況

關鍵字：

京元指揮所王必勝篩檢

讀者迴響

熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

陸選秀導師全是KPOP偶像出身！　韓網酸爆

關在家卻確診！　醫：錯誤防護反而感染

是她向賈永婕求募HFNC！曝最初對話「驚呆了」

外出隨時注意這件事　醫：這是我判斷危險的方法

菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

醫：要做三件事才可能終結疫情

即／慘遭上噸玉米粒淹沒！嘉義男無呼吸心跳

賈永婕究竟有多強？婚紗王國「只花2年千萬回本」

超準剪指甲心理測驗！秒看真實個性　

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面