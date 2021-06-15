京元前進指揮所第11天！　王必勝預告今篩檢1400人重點

▲苗栗電子廠疫情延燒，王必勝奉命設立前進指揮所。（圖／翻攝王必勝臉書）

記者崔至雲／台北報導

IC封測大廠京元電子竹南廠在本月初爆發新冠群聚，指揮中心醫療應變組副組長王必勝日前奉命前往苗栗，設立前進指揮所。昨晚他在臉書說「前進指揮所第11天， 一個人的端午節」，他判斷「就地隔離的效果看來很好，相信確診個案會持續快速減少」，他也指出，今日將進行1400人的篩檢。

王必勝說明，京元就地隔離的低風險移工做第三次的全員篩檢，共執行930位移工PCR採檢，只有8位確診，確診率0.86%（前次6/9採檢998位，30位陽性，確診率3%）。確診者及其室友都已移出至集中檢疫所一人一室隔離。「這邊就地隔離的效果看來很好，相信確診個案會持續快速減少」。

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王必勝預告今天要進行的篩檢，篩檢對象包含六家電子廠高風險移工，高風險指的是確診者同室室友、宿舍確診熱區、共用衛浴之雅房區等，共約1400位。目前都在各處中央集中檢疫所進行一人一室居家隔離中，希望早日將無症狀的確診者找出，進行後續處置。在集中檢疫所期間，有症狀者都會安排採檢，目前已篩檢出37位確診者，陸續已呈現在前幾日苗栗的確診數中。

王必勝說，預計結果於6/15、16出來，會呈現在6/16、6/17苗栗的確診數字中。屆時驗出的這些確診者都已一人一室隔離於集中檢疫所8到12天，對於社區及工廠不會再產生影響。是執行「對高風險者先確實隔離，再計畫性採檢」的重要策略。

至於有人詢問為何不一到集中檢疫所就採檢？王必勝表示，這些移工都是剛驗PCR陰性或快篩陰性，但風險仍高才進行隔離的，所以要隔一段時間再驗。