疫情以來最大規模！　王必勝：京元電2天5000多人PCR採驗完成





▲醫護人員在炙熱天氣下全副武裝工作，相當辛苦。（圖／翻攝自王必勝臉書）

記者張靖榕／綜合報導

京元電子移工群聚感染連環爆，衛福部與台北榮總醫護團隊合作，連續2天對5000多名本國籍員工進行PCR檢測，衛福部醫福會執行長王必勝12日晚間發文指出，這是我國自疫情以來最大規模PCR採驗行動。他並指出此次採檢提供指揮中心一個良好經驗，以面對未來需要「大量、速度、精準」的專案。

王必勝4日率防疫團隊進駐京元電子成立前進指揮所，並協助竹南地區科技廠辦理篩檢。王12日晚間在臉書發文，指出前進指揮所成立已經第九天，這兩天針對京元電子本國籍員工實施全員PCR檢測，採驗人數共約5000人，「這是我國自疫情以來最大規模的PCR採驗行動。」

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王指出因為有先前的經驗，採檢部分從報到方式便進行優化，後續過程也相當順暢，2天共耗時12小時即已完成5000多人的採檢，「只是天氣實在太熱，醫護人員全副武裝人人滿身大汗，真是辛苦。」

衛福部與北榮合作，王指出北榮檢驗室第一天約2500個檢體檢驗，若從採檢起算至檢體檢驗完成，共耗時18小時，估計第二天也會同樣順利。

本次全國最大規模PCR採驗行動，奠定良好的流程模式與經驗，王指出除了對京元電子盡早完全復工有幫助，指揮中心未來若面對「大量、速度、精準」的專案時，也能依此例進行得更順暢。

網友紛紛在貼文底下留言「果然必勝」、「辛苦你們了，謝謝你們」、「感謝辛苦的前線醫療人員」、「恭喜進入正軌，繼續加油！」

京元電子11日表示原規劃本國籍員工全體做第二次塊篩，但當天起直接委託北榮改做PCR檢測，希望避免偽陰、偽陽的困擾，下周外籍員工也必須做PCR檢測，之後全體7000多名員工不論本、外籍，皆必須完成PCR檢測且陰性才能進公司。



