疫情下的綏芬河　不見「戰鬥民族」、俄貨消毒四次才上架

▲黑龍江省綏芬河市，街上商店掛著俄語招牌，但因疫情影響，暫時難有俄羅斯人前來消費。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／黑龍江綏芬河報導

黑龍江省綏芬河東與俄羅斯濱海邊疆區接壤，是名符其實的中俄「黃金通道」，地理位置為經濟發展帶來獨特優勢，但也讓這座小城，於去年疫情期間一直「榜上有名。」《ETtoday新聞雲》記者日前有機會前往綏芬河，直擊滿大街「戰鬥民族」的奇景已不復在，邊貿商家正積極轉戰直播市場，好創造新的經濟活力。

綏芬河隸屬於黑龍江省牡丹江市管轄，中俄邊境線長27公里，轄區面積460平方公里，總人口約7萬人，是大陸東北連接東北亞和走向亞太地區的「黃金通道」。

▲黑龍江省綏芬河的跨境商品城。（圖／記者陳政錄攝）

去年疫情期間，綏芬河曾分別於4月和12月等多個時間點，因境外輸入往本土擴散，造成較嚴重的新冠疫情，在中俄邊境人流封閉、海關加強對貨品的消毒殺菌後，至今年已逐步獲得控制。

走進當地最大的俄貨跨境商品城—羅斯帝國，取代過往各地批發商人潮的，是電商直播主的叫賣聲，入口處第一家由俄羅斯總統普丁代言手表品牌，直播主就正在跟觀眾們解釋，如何分辨機械錶和石英錶的好壞。目前，綏芬河各類電商已達7500多家，從業人員超過3萬人，將近總人口數的一半。

羅斯帝國商品城代表說，中俄邊境貿易，一般分為正貿，以及邊境居民每天有8000元人民幣免稅額度的小額貿易兩種，後者因疫情期間人流封閉，幾乎全面中斷，約佔總量的三分之一，整體貨貿運送時間也拉長；另一方面，為確保物流安全，從俄羅斯輸入綏芬河口岸的商品，分別需在入關前、入關時和通關後、上架前，接連進行四次「消殺」，才會販售，加上最大限度的減少人流、發展電商，讓羅斯帝國在疫情期間，能達到零工作人員確診的保證。

▲▼羅斯帝國商品城內的電商直播主正在賣貨。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，過往綏芬河因鄰近俄羅斯，每年光是從俄羅斯到當地就醫旅遊的入境人次，就超過萬人，加上每天來往打工、做生意者，被外界戲稱「這個城市，一半都是俄羅斯人」，如今也因疫情原因，街上看不見任何「戰鬥民族」，包括以俄羅斯籍服務生聞名的馬克西母西餐廳，現在也都是本土上陣。

一家掛著俄羅斯語招牌、不到晚餐時間就早早準備打烊的服飾店老闆打趣的向記者表示，好多年沒有看到這麼「原裝」的綏芬河了，希望全球疫情能早日獲得控制，再跟俄羅斯朋友好「喝一杯」。

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▼羅斯帝國跨境商品城人員表示，目前綏芬河商家多半以加速電商轉型方式，盼盡快度過疫情。（圖／記者陳政錄攝）