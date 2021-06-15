俄羅斯驚天大爆炸！加油站變火球　噴出「蘑菇雲」烈焰引地震

▲俄羅斯新西伯利亞一處加油站發生大爆炸。（圖／翻攝自YouTube／Çanakkale）

記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯的新西伯利亞市（Novosibirsk）在當地時間14日驚傳大爆炸，一處加油站因不明原因起火，火勢不斷蔓延，甚至爆炸引發巨大火球，熊熊烈燄竄升天際。當局已確定至少24人受傷，包括1名兒童。目前俄羅斯當局仍在調查爆炸原因。

根據《俄羅斯新聞社》（RIA Novosti）報導，事故地點在俄羅斯南部的新西伯利亞一處加油站，14日因不明原因忽然一聲驚天巨響產生爆炸，附近居民聽聞巨大聲響，伴隨強烈震感，天空中可見蘑菇雲，並且陷入一片火海。目前至少有24人受傷，19人住院，其中有12屬於中等傷勢，7人處於嚴重傷勢。

報導指出，爆炸引起的燃燒面積超過1000平方公尺，火勢在幾小時後已撲滅。目前當局已封鎖附近街道，猜測是加油站氣瓶和油箱引發爆炸，不過確切原因還有待進一步調查。

Explosion at a gas station in Novosibirsk, Russia.

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WATCH: Massive explosion at gas station in Novosibirsk, Russia; at least 26 injured pic.twitter.com/8qUmNDSpAJ — BNO News (@BNONews) June 14, 2021

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