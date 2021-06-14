戰鬥民族神救援影片！3童困火場　路人靠排水管「爬上3樓」全救出

В Костроме трое детей остались дома одни, вспыхнул пожар. Их удалось спасти благодаря соседям, которые забрались по водосточной трубе и вытащили ребят pic.twitter.com/ygFlHC5QbS — Утопия (@mediautopia_ru) June 11, 2021

記者張寧倢／編譯

俄羅斯科斯特羅馬州日前發生公寓火警，住戶中竟有3名孩童被爸媽留在家裡，火勢來得猛烈，根本無法逃生，然而，3位男性鄰居見狀直接爬上排水管，從窗邊救出受困的孩子，再以接力的方式安全地將他們帶到公寓外，更有目擊者拍下3人的「英雄時刻」。

▲俄羅斯3名男性攀牆救出受困火場的兒童。（圖／翻攝自推特@mediautopia_ru）

根據俄羅斯45RU電視台報導，科斯特羅馬州首府的威尼斯住宅區6月6日發生火警，有3名孩童受困在3樓家中，而且當時孩子的母親帶著最小的2歲女兒到外面散步，父親則留下來照分別為2歲、3歲與11歲的3名子女，沒想到，他竟然將孩子留在家中，獨自外出。據初步消息，是其中一名孩童拿打火機玩耍時點燃了棉被，才會造成大火。

目擊者表示，當時火勢與濃煙迅速蔓延，門鎖似乎從外頭鎖上，孩子們無法逃到外頭，有鄰居說他們試圖打破住戶的大門，但失敗了。然而，這時有3名男性鄰居從公寓外頭展開「英雄般的」救援行動，他們沿著排水管線一路爬上3樓，從窗外抱出受困的3名孩童，並用接力的方式一個個地將孩子們往地面送，影片5天後被PO上網，造成網友一陣轟動，而相關案情仍有待官方單位調查。

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