中俄邊境小城「黑木耳之鄉」　全國三分之一產能來自它

▲黑龍江省東寧市黑木耳種植。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／東寧報導

中國大陸黑龍江省東寧市，為牡丹江市下轄的一個縣級市，位於黑龍江省最南端，比鄰俄羅斯遠東地區，有「龍江小江南」之稱。值得注意的是，這個人口約23萬人的邊境小城，靠著栽培技術革新，成為全大陸的「黑木耳之鄉」，餐桌上每三朵木耳，就有一朵來自東寧，建成全國最大的生產基地、批發交易市場。

東寧市黑木耳產業歷史悠久，在走過野生採集（大唐渤海國時期）、伐木生產（明朝永樂年間）、段木栽培（20世紀60年代至90年代）3個階段後，東寧市食用菌研發中心技術員高營營表示，目前東寧市木耳種植隨技術革新，普遍已進入袋料栽培發展模式，2020年總種植規規模9.1億袋，乾品產量3.91萬噸，產值29.1億元人民幣。

▲黑木耳種植大棚。

高營營分享，東寧黑木耳分春耳、秋耳兩收，一般春耳數量最多，秋耳每年僅會有約2000萬袋左右；同時，木耳一般不是越大越好，東寧當地農民採摘時，主要選擇約一元硬幣大小，並看其耳型、厚度的完整與飽滿性。她說，今年因市場需求上升，每一斤價格比去年因受疫情影響時，貴上10元人民幣左右，對農民增收脫貧有很好的幫助。

目前，東寧市培育了黑山、德金、草優等系列品種、獨創棚室掛袋、春耳秋管、越冬耳栽培等20多項新技術，有200畝以上黑木耳生產園區39個，總佔地1.7萬畝，黑木耳單項占東寧農民人均純收入的半壁江山，全市穩定就業菌農2.8萬人，佔全市農民總人數的28%，另有經紀人1700人，技術員200人。

為進一步發展黑木耳產業，東寧還在當地政府支持下，創建15萬畝全國綠色食品原料（黑木耳）標準化生產基地，並有全國最大的批發市場—雨潤綏陽黑木耳交易大市場，年均交易黑木耳10萬多噸，交易額60多億元人民幣，黑龍江其他城市的黑木耳，一般也需拉到東寧向全國銷售。

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▼黑木耳種植和晾曬。