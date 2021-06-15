黑龍江台灣農創園　靠「人力搬種」度疫情

▲黑龍江牡丹江市西安區台灣農民創業園，種植來自台灣的哈密瓜。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／黑龍江報導

大陸本土新冠肺炎疫情趨緩，兩岸邊境管制仍影響一定程度的人流、貨貿往來，以位於黑龍江省牡丹江市西安區、東北唯一一個台灣農民創業園為例，就改以人力將台灣的「金童玉女」小番茄、哈密瓜種子，透過搭飛機搬來當地播種，度過貨貿受到影響的空窗期。

目前，園區內種有約7.5畝、30畝、45畝來自台灣的哈密瓜、玉女小番茄、水果玉米，盼在日後藉台灣水果＋東北黑土，打開當地和遠東市場。

▲「金童玉女」小番茄。

體驗中俄邊境的兩岸經貿交流，黑龍江省日前舉辦「兩岸媒體走邊疆」活動，在黑龍江省牡丹江市西安區，共有包括台灣農民創業園、黑龍江農業經濟職業學院、古塔田源家庭農場，成為兩岸農業交流的基地。

牡丹江市西安區溫春鎮大莫村書記郭永福表示，台灣農民創業園是當地對俄蔬菜出口生產基地的核心區，除種植2000畝的西紅柿（番茄）、蔬菜，出口俄羅斯和供給南方多個城市外，2017年起，成立東北唯一一個國家級的台灣農民創業園，和兩家有機肥料、益生菌產業台商合作後，開始引入來自台灣的「金童玉女」小番茄品種、哈密瓜和水果玉米種植。

他指出，雖台灣水果在黑龍江省種植，因氣候問題，一年僅能「一收」，但由於當地黑土肥沃，日夜溫差大，反饋良好，因此在大陸「農林22條」發布後，創業園進一步持續以免土地租金、用水用電減免、創業扶植等誘因，盼引入台灣農業技術、人才共同發展；至於疫情影響，郭永福舉例，過去東北還有口岸能進口台灣的肥料核心原液、種子，但如今暫時中斷，僅能靠人搭飛機搬運，數量受限，也影響今年播種時節，盼未來疫後兩岸交流恢復，能夠改善，「希望到時能把東北的農特產品，也賣到台灣。」

在疫情期間，轉換方式維持兩岸經貿交流的，還不只農創園。在哈爾濱市的捷龍數位口腔，創立時採兩岸合作模式，由台灣口腔醫學專家鄭榮川擔任董事長及院長，於大陸東北引入台灣的牙醫經營模式、服務理念，提供較為先進的數位化植牙、矯正、修復等服務。

捷龍數位口腔總顧問馮劍橋受訪表示，過去，每周都會有台灣醫生定期往返台灣和黑龍江，為大陸病患看診，一次待4到8天，亦曾有台籍醫師常駐，現在受疫情影響，改以視訊連線方式，就醫療服務進行交流。他一邊和鄭榮川院長進行視訊連線，一邊向媒體表示，拜科技創新，醫院可將患者的數據上傳雲端，通過專家團多方會診，提供嚴謹安全的治療方案，降低時空、距離的阻礙。

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▼黑龍江省哈爾濱捷龍數位口腔，在疫情期間透過科技變通，延續兩岸牙醫領域交流。