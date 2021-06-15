瑞豐夜市宣布15日恢復營業　女立委：高雄打過疫苗「才能這麼兇」

▲瑞豐夜市宣布15日恢復營業，立委呂玉玲留言「高雄打過疫苗了，所以才能這麼兇」。（圖／翻攝自臉書粉專／ETtoday新聞雲，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄瑞豐夜市5月17日開始自主停業，但隨著近來疫情趨緩，本月14日宣布「重新營業」、「歡迎大家來逛」，被網友罵翻「還在三級耶」。不過，國民黨立委呂玉玲粉專一度在臉書回應「高雄打過疫苗了，所以才能這麼兇」結果遭砲轟，緊急刪除留言，引發網友熱議。

瑞豐夜市招商處14日在粉專「瑞豐夜市吃喝玩樂」發文表示，15日起正式開始營業，夜市已全面消毒，且防疫措施到位，只要民眾保持安全距離，戴好口罩、不邊走邊吃，即可好好享受逛夜市的樂趣，「機車停車場暫時不收費～歡迎大家來逛瑞豐夜市！」

《ETtoday新聞雲》報導後，引發不少討論，其中立委呂玉玲更現身回應「高雄打過疫苗，所以才能這麼兇」，結果讓網友當場傻眼「忘了切帳號？」、「我也是高雄人，可是我周遭都沒有人打過ㄟ」、「所以去逛夜市的都打疫苗了嗎？」

留言一出，還被截圖轉發到爆系社團，許多網友紛紛留言，「原來打了疫苗就無敵了」、「工讀生忘記切帳號嗎」、「這是不是在反串？」但也有人持不同看法「跟菜市場一樣分流單雙號也可以吧」、「高雄就真的超前部署零確診」、「只有雙北還需要三級吧」掀起論戰。

據了解，瑞豐夜市自行停業，每天百萬的租金讓許多商家受傷慘重，更一度傳出熄燈的消息。對此，高雄市政府經發局長廖泰翔日前表示，高市府沒有要求夜市停業，瑞豐夜市是自主停業，市府鼓勵外帶的消費模式繼續做生意。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘