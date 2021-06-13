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獨／錢到手還喊窮？瑞豐夜市「7月歇業」傳陰謀論　她491字回應

▲高雄瑞豐夜市自主宣布延長至6月15日才營業。 （資料圖／記者吳世龍攝）

▲高雄瑞豐夜市自主宣布延長至6月15日才營業。 （資料圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

面對嚴峻疫情，高雄瑞豐夜市自主停業到14日，15日開始營業，日前傳出不排除7月底歇業，現在有陰謀論表示，管委會「錢都到手了還喊窮」，因為已經收齊5、6月份的租金，還想透過高雄市政府出面，協調地主降租金；瑞豐夜市管委會經理陳秝敏透過臉書貼出491字說明：「努力維繫夜市的心血卻被抹煞！」

陳秝敏是管委會一員，同樣也是瑞豐夜市攤商，她在13日一大早就在臉書發文，表示對於管委會被講成「錢都到手了還喊窮」，她認為是片段、誇大不實！真的覺得遺憾。「我不但在場內管理協助，自己更是攤商之一，也知道去年以來，因空位太多，公司一直處在虧損的情況。現在疫情嚴峻方興未艾，疫後不知要多長時間復甦，才是讓公司思考去留的原因。」

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▲高雄瑞豐夜市自主宣布延長至6月15日才營業。 （資料圖／記者吳世龍攝）

▲高雄瑞豐夜市自主宣布延長至6月15日才營業。 （資料圖／記者吳世龍攝）

所以她日前才發聲對外求救，市府聽到了！也幫助這個夜市有繼續留下來的機會，但是場地租金對於配合自主停業的攤商來說，真的是一大難題，所以他們才希望地主共體時艱，共渡難關！陳秝敏說還分享了一個喜訊，「在某些地主善意減租和折扣後，三天前我們在攤商群組宣佈下季減收1-2個月租金不等，全場攤商歡聲雷動露出曙光」。針對陰謀論的不實說法，她感嘆：「我們努力維繫夜市的心血卻被抹煞！」

「謝謝關心瑞豐夜市生存的每一份心意，謝謝市府貼心」，她說，現在也規劃並即將上線的好家載，他們比任何人更擔憂失去瑞豐夜市，更擔心賴以維生養家活口的地方被疫情打敗。所以強調15日、也就是連假後，瑞豐夜市將重新營業，也會落實防疫，帶著所有人的期待，呼籲大家幫攤商加油。

▲瑞豐夜市自主停業 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄瑞豐夜市不排除7月底熄燈。 （圖／記者吳奕靖攝）

其實瑞豐夜市這塊地，總共有超過10多名的地主，地主向管委會收錢，管委會向攤商收租金，光是一天就要給地主100萬的費用，每個月三千萬，可是地主並沒有在攤商們「自主停業」期間免收或減收租金，對攤商們來說「光是租金就已經先賠三千萬」。因此陳秝敏在8日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，停業將近一個月，對攤商、管委會來說都是損失慘重，「如果地主執意要收租金，我們真的會撐不下去，做到7月底，這是有可能的」。

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