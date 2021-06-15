獨／阿嬤們對話「孫子最愛逛」　瑞豐夜市攤商振奮：我們要活下去

▲瑞豐夜市自主停業 。（資料圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

全國三級警戒，雖然高雄市政府沒有暫停夜市營業，可是瑞豐夜市決定自主停業一個月後，將在15日復業！消息傳出被網友罵爆了，不過《ETtoday新聞雲》記者獨家取得瑞豐夜市攤商群組對話，一名侯姓攤商表示已經欠了2個月的水費、手機費，再不繳就要被斷水、斷訊，他同時也說出攤商們的心情：「我們要活下去。」

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一名在瑞豐夜市的侯姓攤商在對話群組當中，寫下了自己的心情，他說自己已經欠了2個月的手機費以及水費，再不繳錢就被斷水、斷訊了！今天上午，他到靠近瑞豐夜市的一家超商繳費的時候，聽到幾名站在門外的大約七十多歲的阿嬤們談論著瑞豐夜市。

▲高雄瑞豐夜市攤商群組內對話，呼籲攤商團結：我們要活下去 。（圖／民眾提供）

他說其中一名阿嬤心疼攤商，轉述阿嬤的話：「瑞豐夜市做了二十多年..養活了上百個家庭..養活了上千人...真心要感謝一手開創瑞豐的管理者...(默默敬禮)，孫子最愛逛瑞豐夜市...小孩發燒感冒不吃藥..不打針..只要跟小孫子說乖乖的吃完藥,就帶他去瑞豐夜市買玩具..玩遊戲...說著說著..另一位阿嬤說...這疫情害死了全台灣..也害死了瑞豐夜市上千的人口盡靠靠一門...再這樣下去...除了在家等死..或是餓死...」。

這讓侯姓攤商相當感動，在瑞豐夜市在疫情期間要復業被罵爆的這一刻，還有人願意為瑞豐夜市發聲。「謝謝為瑞豐夜市發聲的/努力的/服務的每一個人...莫忘初衷一群篳路藍縷，一步一步無論風吹日晒、強風襲身...打不退的是賺一口飯....相信瑞豐夜市會更好。」

他也祈求「惡意快點退散，善良聚心」，最後他寫的這一段話，似乎也道出攤商們的心聲，「面對壓力不是每個人都能承受的，用掌聲代表肯定，給個掌聲、給個感謝是最基本的...我們要活下去....大家一起活下去，為瑞豐夜市一起努力，我們瑞豐會努力防疫、安全防疫、人人防疫第一，加油加油..加油...一起抗疫。」

▲高雄瑞豐夜市自主宣布延長至6月15日才營業。 （資料圖／記者吳世龍攝）

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