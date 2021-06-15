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快訊／瑞豐夜市今晚復業　高市經發局曝營業4關鍵

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市瑞豐夜市選在15日要重新復業，消息傳出引發民眾討論，覺得三級警戒期間似乎不太妥適，不過高雄市政府的防疫政策並沒有禁止夜市營業，高雄市經發局表示，已經要求業者做好自主管理、不准內用、入口需設實聯制與酒精消毒設施，該局也會派人到現場督導，要求到夜市者需維持社交距離。

▲▼瑞豐夜市,疫情,攤商,租金,地主。（圖／記者陳建宇攝）

▲瑞豐夜市。（圖／記者陳建宇攝）

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高雄市經發局主任秘書呂德育表示：「我們尊重業者自行復業，我們也會要求業者在場內外全部要配好戴口罩、然後只能外帶不能內用，同時場域內也要有人引導，做好社交距離，這個部分我們會落實要求攤商來達成，同時在出入口的部分，必須要做到實聯制還有酒精消毒，還有要做好人流管制」。經發局強調15日下午也會前往協助以及稽查。

▲高雄瑞豐夜市自主宣布延長至6月15日才營業。 （資料圖／記者吳世龍攝）

▲高雄瑞豐夜市自主宣布延長至6月15日才營業。 （資料圖／記者吳世龍攝）

瑞豐夜市招商處14日在粉專「瑞豐夜市吃喝玩樂」發文，表示15日將正式開始營業，夜市已全面消毒，且防疫措施到位，只要民眾保持安全距離，禁止邊走邊吃，即可好好享受逛夜市的樂趣。

瑞豐夜市表示，夜市屬於戶外空間，本就是一個好地方，大家戴好口罩保持距離，就可以「逛得開心又保持健康，請大家來消費。機車停車場暫時不收費～歡迎大家來逛瑞豐夜市」。

網友看完紛紛留言，「沒人噓? 我先」、「走道空間實在是太窄了」、「共體時艱很難嗎」、「阿彌陀佛」、「先...不要」、「還在三級欸」，但也有人說「大家趕快去消費！不然夜市要倒光了」、「謝謝市長，高雄持續+0才能開放」、「再不去消費，就真的會結束營業」。

▲高雄瑞豐夜市自主宣布延長至6月15日才營業。 （資料圖／記者吳世龍攝）

▲高雄瑞豐夜市自主宣布延長至6月15日才營業。 （資料圖／記者吳世龍攝）

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