快訊／瑞豐夜市今晚復業　高市經發局曝營業4關鍵

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市瑞豐夜市選在15日要重新復業，消息傳出引發民眾討論，覺得三級警戒期間似乎不太妥適，不過高雄市政府的防疫政策並沒有禁止夜市營業，高雄市經發局表示，已經要求業者做好自主管理、不准內用、入口需設實聯制與酒精消毒設施，該局也會派人到現場督導，要求到夜市者需維持社交距離。

▲瑞豐夜市。（圖／記者陳建宇攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市經發局主任秘書呂德育表示：「我們尊重業者自行復業，我們也會要求業者在場內外全部要配好戴口罩、然後只能外帶不能內用，同時場域內也要有人引導，做好社交距離，這個部分我們會落實要求攤商來達成，同時在出入口的部分，必須要做到實聯制還有酒精消毒，還有要做好人流管制」。經發局強調15日下午也會前往協助以及稽查。

▲高雄瑞豐夜市自主宣布延長至6月15日才營業。 （資料圖／記者吳世龍攝）

瑞豐夜市招商處14日在粉專「瑞豐夜市吃喝玩樂」發文，表示15日將正式開始營業，夜市已全面消毒，且防疫措施到位，只要民眾保持安全距離，禁止邊走邊吃，即可好好享受逛夜市的樂趣。

瑞豐夜市表示，夜市屬於戶外空間，本就是一個好地方，大家戴好口罩保持距離，就可以「逛得開心又保持健康，請大家來消費。機車停車場暫時不收費～歡迎大家來逛瑞豐夜市」。

網友看完紛紛留言，「沒人噓? 我先」、「走道空間實在是太窄了」、「共體時艱很難嗎」、「阿彌陀佛」、「先...不要」、「還在三級欸」，但也有人說「大家趕快去消費！不然夜市要倒光了」、「謝謝市長，高雄持續+0才能開放」、「再不去消費，就真的會結束營業」。

▲高雄瑞豐夜市自主宣布延長至6月15日才營業。 （資料圖／記者吳世龍攝）

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

獨／買煙強A到2千萬法拉利 「目測3處毀損」超跑專家曝維修費

獨／高雄男買香腸撞法拉利喊：多少我賠！ 網：不是每匹馬都能騎

「大型移動殺人機器」只示範1次 看好了！短短5秒吞6紅單罰1萬3

詐團防疫旅館隔離「走道派菸」畫面曝 無視疫情當畢旅吃一疊罰單

垂吊取菸、串門子、垃圾滿地 詐團48人大鬧防疫旅館重罰190萬

獨／信「F級感情」現況曝！親妹爆他身價3億沒手機 原因超傻眼

超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組 老司機點頭狂喊讚

劣子賭債害慘老母 債主廣播車放送「催命符」：欠錢不還雷公打死

高雄董仔開趴囂張嗆60萬罰款全買單 陳其邁怒回：你試試看！