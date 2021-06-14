快訊／600名眼鏡行員工爆施打疫苗　北市府：中央規定的

▲台北市防疫記者會。（圖／台北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

台北市日前才爆出好心肝診所替志工接種疫苗，如今又爆出600名眼鏡行員工接種疫苗。台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，台北市副市長黃珊珊解釋，在眼鏡行工作的「驗光師」，是中央規定的醫師人員，這是中央的定義，造冊後交給醫院施打，但若有違法施打就會查。

台北市目標讓所有第1類至第3類對象全數在15日以前施打完畢，卻有驗光師不滿表示，台北市驗光師公會在群組詢問各家有附驗光所的眼鏡行工作人員接種意願，最後提出超過600人的名冊，幾乎都是眼鏡行工作人員。

台北市驗光師公會及台北市驗光生公會13日深夜發布聲明表示，驗光所屬於醫事機構，可附設在各級醫院、眼科診所、眼鏡公司內，驗光人員屬第1類醫事人員，在驗光所內的助理與行政人員則屬醫療院所的非醫事人員，也是第1類優先接種對象，且須常與醫事人員有高風險接觸，因而有施打疫苗需求。

兩公會強調，這次施打疫苗的都是驗光所人員，並非任意眼鏡行員工，且驗光所人員皆須造冊送衛生主管機關，不在名冊內人員無法施打疫苗。

黃珊珊則解釋，在眼鏡行工作的「驗光師」，是中央規定的醫師人員，這是中央的定義，造冊後交給醫院施打，但若有違法施打就會查。