端午停休頂著30幾度高溫...　宏仁醫護為500位長照老人打疫苗

▲宏仁醫護端午節停休拚防疫，為500位長輩打疫苗。（圖／宏仁醫院提供）

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

今天是端午節，員林宏仁醫院除維持早午晚正常門診，上午也有3組醫護人員停休，由院長郭顯懋親領前往縣內長照機構，為超過500位長輩進行COVID-19疫苗接種；醫護人員雖然無法在家過節，但都表示：「很開心看到長輩們早點打到疫苗！」

郭顯懋說，院方配合彰化縣衛生局COVID-19疫苗接種計畫，因此儘速幫機構長輩施打；上午由醫師梁鴻昌、吳俊諺，以及9位護理師、6個行政人員，前往5間長照機構進行大規模疫苗接種作業。

▲▼宏仁醫護端午節停休拚防疫，為500位長輩打疫苗。（圖／宏仁醫院提供）

今天天氣悶熱、氣溫超過攝氏30度，護理部主任蕭麗紋說，醫護同仁前往機構時都是全副武裝，包括面罩、口罩、防護衣、手套，離開時都早已汗流浹背，非常辛苦。

資深護理師詹貴英、王瓊誼說，原本今天排休，但防疫工作刻不容緩，因此決定銷假投入協助疫苗接種，期盼長輩們早日施打疫苗、獲得抗體，降低染病風險，也避免機構群聚風險的發生，雖然無法和家人過節，但都覺得很有意義。

院方指出，除協助機構長輩接種COVID-19疫苗，昨也幫77位實際執行居家檢疫，與居家隔離者關懷服務工作、垃圾清運的清潔隊員接種疫苗；上週5已開放75歲以上長者預約，將從明天起至19日分批施打。



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