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「今年端午不好過」　韓國瑜連日喊話中央：讓人民打國際認證疫苗

▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄前市長韓國瑜端午連假，連續2天在臉書發文，除了要求第二類高官別搶打國際疫苗，應帶頭打國產，也呼籲政府盡快讓人民施打國際認證的疫苗，「期盼明年端午，大家都能不再擔憂染疫、都能返鄉團聚！」

韓國瑜13日表示，一年一度的端午節到了，按往例，大家會聚在一起，吃粽子、立雞蛋、一起看看龍舟賽、享受團圓樂趣，但讓人難過的是，今年因為疫情，所有人的生活都出現了巨大轉變，眼前最重要的，是如何在嚴峻疫情下得到救命的疫苗，如何在三級警戒下維持生活收入，如何在醫療量能嚴重不足的情況下，保護我們最深愛的家人，沒疫苗，只能時時刻刻活在染疫的恐懼之下，今年的端午節並不好過，許多人不能返鄉，與摯愛的家人團聚，物流體系被龐大的工作量壓垮，連要吃到家鄉親手包的粽子，都顯得如此不容易

韓國瑜提到，在此向辛苦的異鄉遊子、辛勤的物流人員、以及仍在第一線抗疫的警消、醫護致上深深的謝意，共同為防疫盡到自己能做的本分，也請政府盡到保護國人的本分，讓所有台灣人民儘早得到符合國際認證、安全有效的疫苗，讓疫情早日得到控制、生活恢復往常，「期盼明年端午，大家都能不再擔憂染疫、都能返鄉團聚！」

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