網現假韓國瑜粉專稱創基金會　韓國瑜：請各位查明訊息時特別小心

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內本土疫情持續延燒，全台血庫鬧血荒，前高雄市長韓國瑜今（8）日在臉書透露他到今天到捐血站捐血，並向民眾喊話，做好個人防疫都可以前往捐血。另外，對於臉書多了一個「公益韓國瑜」粉專，他則澄清，他唯一經營的只有官方臉書、IG、Telegram以及Youtube「韓國瑜官方頻道」，請各位好朋友在查明訊息時特別小心。

「今天我到捐血站去捐血了。」韓國瑜8日晚間在臉書表示，在新冠疫情影響下，全台陷入近20年來最嚴重的一次血荒，不少民眾因為擔心染疫而不敢前往捐血，但同時，各大醫療機構除了必須投注大量人力、物力來面對這波又急又凶的本土疫情，其實院內還有許多其他患者也同時需要照護，導致現在全台許多醫療院所都面臨到血液庫存告急的緊迫問題。

韓國瑜說，為因應目前三級警戒，各大捐血點都特別加強了防疫措施，包括管控室內人數、全面實聯制、加強問診與消毒作業等等，民眾只要戴好口罩、配合現場醫療人員的指示，回家後趕緊洗手、更衣，確實做好個人防護動作，都可以前往捐血。

「在疫情日趨嚴峻的此刻，許多第一線的醫護人員身心俱疲，並且深陷日夜打仗卻缺乏資源的困境。」韓國瑜呼籲，在這裡要廣邀各位好朋友們，一起在力有所及的情況下，挽起衣袖捐出我們的熱血，同時給辛苦的醫護人員更多的支持和鼓勵。「期盼每一個人貢獻出的一點心力，匯聚成更大的力量，讓我們能救助到更多需要的人，能保住更多珍貴的生命！」

有趣的是，韓國瑜在該文底下，針對最近有不少好朋友向他反應，在網路上看到「公益韓國瑜」粉絲專頁，且聲稱得到了官方授權，甚至成立基金會做回應。

韓國瑜強調，「我要在此鄭重聲明，國瑜本人唯一經營的，就只有官方臉書、IG、Telegram以及Youtube『韓國瑜官方頻道』，除了這四個管道之外，我並沒有授權任何單位、組織或專頁來代國瑜發聲，也請各位好朋友在查明訊息時特別小心」」。