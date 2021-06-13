韓國瑜憤怒了！中央為疫苗不夠該道歉　「高官應帶頭打國產」

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

高端疫苗解盲成功，但採購單價比AZ多上10倍，再度引發爭議。而國內疫情嚴峻，截至12日止，總確診數達1萬2746人，累計死亡數達411例。對此，高雄市前市長韓國瑜怒批中央為疫苗不夠要道歉，而第二類高官也應帶頭打國產疫苗。

「疫苗不夠更要道歉！」韓國瑜13日在臉書表示，生命是所有生物最基本的依歸，《世界人權宣言》第三條「人人有權享有生命、自由與人身安全」，主流民主國家核心價值的「四大自由」也告訴我們，人民應享有免於匱乏和免於恐懼的自由，今天，台灣人民每天生活在害怕染疫的恐懼裡。

韓國瑜指出，台灣每天有2、30人染疫身亡，確診者陷入被隔離的孤獨與對死亡的恐懼，在人人自危下，追根究底不就是因為疫苗數量不足嗎？曾被稱為防疫模範生的台灣，明明有整整一年多的時間可以超前部署，但不論是篩檢、病房、人力、疫苗，卻在疫情爆發時發現政府什麼都準備不足。

韓國瑜提到，眼見400多位人民染疫死亡，台灣多少有能之士想幫忙爭取採購外國疫苗來救命，政府此時此刻，卻一心只想全力推動未通過完整試驗就急促上市的國產疫苗，人民想活命、疫苗數量卻遠遠不足，大家根本沒得選擇，只能「同島一命」，一起當白老鼠為國產疫苗做活生生的人體試驗。

因此，韓國瑜認為，如果執政者對國產疫苗如此深具信心，那被編列在第二類優先施打的「維持防疫體系運作之中央政府人員」，這9萬名必須維持防疫體系運作的高官們，是否不該在此時搶打連一線醫護都尚未完全施打的國際認證疫苗，而是應該帶頭施打國產疫苗，證實國產疫苗安全有效、足以讓所有人民安心？

韓國瑜還說，不論黨派顏色，不論身份位階，只要能多一人施打疫苗，都樂觀其成，因為唯有施打疫苗的人數越多，疫情才能更穩定的得到控制，請政府趕緊買到國際認證、安全有效的疫苗，並合理分配、公平管制，讓人人都有安全的疫苗能施打，這才是政府現在最該做的當務之急。