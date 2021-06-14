連假揪5友無罩摸牌！「麻將傳播鏈」沒在怕...高雄男回應讓警氣炸

記者洪靖宜／高雄報導

三級警戒未解除真的不要群聚！高雄湖內區一處民宅遭民眾報案有人在群聚打麻將，一開門果真看到有人坐在麻將桌上打牌，旁邊還有人在聊天，警方見狀無奈勸說，依據過去確診的病例，發現與確診者面對面打麻將的染病率幾近百分百，別因一時耐不住無聊，而產生防疫破口。

▲湖內民宅內一群人群聚打牌 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲6人被叫出來排排站聽警方說教。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄湖內區一處民宅11日深夜傳出打麻將的聲音，附近民眾擔心群聚成為防疫破口，報警請求協助，員警到場果真發現有4男2女，共6人在屋裡聊天與打麻將，且都沒戴上口罩，立刻將所有人叫出來，警方見狀無奈地說：「人家宣導那麼久，叫你們不要打麻將還在打麻將」，其中一名李姓男子還回說：「不知道要做什麼」，員警立刻勸說：「也不能這樣，打麻將中獎百分百」，他還回應：「我知道」，遭斥責：「知道還打！」

▲警方對6人開單舉發。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經了解，居住在該處的只有21歲李姓男子，因連假期間耐不住無聊，才會約5名好友到家中打牌聊天，員警看了看說：「講起來現場大家都不知道要做什麼，但大家要忍耐一點」，一群人排排站聽員警說教，點點頭說好。警方表示依據過去確診的病例，發現與確診者面對面打麻將的染病率幾近百分百，因此得全面禁止非必要集會，最終依《傳染病防治法》對在場6人掣單舉發，全案後續將移請衛生局進行裁罰。

時間對我們來說完全沒用！

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