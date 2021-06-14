黃珊珊槓陳時中「有私心必遭天譴」！周玉蔻反酸：要幹掉柯文哲？

網搜小組／閔文昱報導

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗首波配送地方，引發北高口水戰，北市副市長黃珊珊14日上午透露又看到了陳時中的未接來電，「接了會如何，有用嗎？」她並砲轟中央「任何人有私心必遭天譴」。對此，名嘴周玉蔻則反酸，「瘋了？故意惹眾怒？是要來大義滅親，幹掉柯文哲，為台北市民除害嗎？」

▲黃珊珊「必遭天譴說」引發名嘴周玉蔻砲轟。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

黃珊珊14日在臉書表示，陳時中這個月曾多次打電話說「台北市重災區，需要什麼都會全力幫忙」，不過針對疫苗分配數量，就是不說具體數字，而14日一早又看到陳時中的未接來電，讓她直言，「接了會如何…有用嗎？再說一次，我們共同的敵人是病毒，不是彼此！任何人有私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴！

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／資料照）

對此，名嘴周玉蔻則在臉書開嗆，「瘋了？故意惹眾怒？！是要來大義滅親，幹掉柯文哲，為台北市民除害嗎？」

台灣基進組織部主任李雨蓁也針對黃珊珊說法在臉書開酸，「真的～像你們家市長，有事33妳來擋，沒事柯文哲，這種私心真的會遭天譴。」並指出，市長一天到晚丟病歷、怪中央，現在連北市指揮官都要拿未接來電出來情緒勒索。

李雨蓁表示，眼看明天AZ疫苗就要啟動長輩施打了，不只禾馨診所營運長點出預約系統與診所給出時間不符的問題，連前北市社會局長許立民也看不下去，要北市加油趕快跟上高雄，「不要讓長輩焦慮，這些聲音傳得到33和柯文哲耳中嗎？我想，或許就跟陳時中這通來電一樣吧！」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘