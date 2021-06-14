倒車A到法拉利...都是為了買這攤「煙強」！在地名店一開張就排爆

▲高雄市一名男子買完香腸倒車不慎，撞到法拉利 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄十全路日前一名男子在買完烤香腸之後，倒車不慎撞到後方車子，而被撞的車是一台法拉利。這輛法拉利維修費用初估約120萬至150萬之間，肇事車主在與法拉利車主談時，強調會賠維修費，目前法拉利已載往車廠，由車廠估價；另外，雙方都是為了買香腸，這間香腸店是相當知名的老店，網上不少推薦文，只要一開門，攤位前就會排起長長人龍。

▲法拉利左車頭明顯毀損。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄一名32歲王姓車主，12日駕著紅色現代轎車到大港保安宮前買香腸，因倒車時未注意後方行車狀況，不慎撞上後方由34歲鄭姓駕駛所開的紅色法拉利，小客車直接騎在法拉利車頭上，導致法拉利車頭明顯毀損，這一撞也讓網友直呼「今年度最貴煙強」、「賣腎賣屁股都不夠了」、「車主這輩子不敢再吃香腸了」。

據了解，肇事王姓車主事後還很霸氣地說「看多少我就賠你就好了」，不過這輛拉利488 Pista空車價2220萬起跳，就算是一般版也是1460萬起跳，維修費用初估約120至150萬元，車禍後已經把車載到保養廠，目前廠方的正式估價尚未出爐。

▲新大港大腸香腸 。（圖／民眾提供）

而值得注意的是，兩名車主都是衝著這間知名老店「新大港大腸香腸」而來，店家位在十全路保安宮廟埕處，已經營業約50多年，攤子上掛著一條條的香腸，烤台上工作人員不斷翻動大腸和香腸，由於是現烤，想買必須排隊，手腳不夠快的顧客可能會遇到「賣完了」的情況。

查一查網路上還有不少推薦文，評價也相當高，有人寫下「沒什麼好介紹的，高雄人幾乎大家都知道的老店。週末人超多，會排到天荒地老。盡量平日來吃會比較好」、「人氣很旺，香腸有淡淡酒味，配上大腸和小黃瓜也不錯」。

時間對我們來說完全沒用！

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