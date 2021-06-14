瑞豐夜市「歡迎來逛！」宣布重新營業　網氣炸狂罵：還在三級欸

▲高雄瑞豐夜市。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

受疫情影響，高雄瑞豐夜市自5月17日開始自主停業。眼看近日確診數及死亡數下降，瑞豐夜市14日也在粉專宣布「重新營業」，並歡迎民眾一起來逛夜市，讓不少網友看到傻眼。

瑞豐夜市招商處14日在粉專「瑞豐夜市吃喝玩樂」發文，表示15日將正式開始營業，夜市已全面消毒，且防疫措施到位，只要民眾保持安全距離，禁止邊走邊吃，即可好好享受逛夜市的樂趣。

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瑞豐夜市表示，夜市屬於戶外空間，本就是一個好地方，大家戴好口罩保持距離，就可以「逛得開心又保持健康，請大家來消費。機車停車場暫時不收費～歡迎大家來逛瑞豐夜市」。

網友看完紛紛留言，「沒人噓? 我先」、「走道空間實在是太窄了」、「共體時艱很難嗎」、「阿彌陀佛」、「先...不要」、「還在三級欸」，但也有人說「大家趕快去消費！不然夜市要倒光了」、「謝謝市長，高雄持續+0才能開放」、「再不去消費，就真的會結束營業」。

據了解，瑞豐夜市自行停業，每天百萬的租金讓許多商家受傷慘重，更一度傳出熄燈的消息。對此，高雄市政府經發局長廖泰翔日前表示，高市府沒有要求夜市停業，瑞豐夜市是自主停業，市府鼓勵外帶的消費模式繼續做生意。

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