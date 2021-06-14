第6類還沒打完疫苗　網傳中油12日接種…老司機解釋了

▲▼違規打疫苗事件頻傳，高雄中油卻傳出，第七類的人員預計12日開打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳培鈞／綜合報導

新冠疫情嚴峻，國人無不盼望能盡快施打疫苗，但近期特權、違規搶打疫苗事件頻傳，觸動國人敏感神經。藥師林士峰就在臉書發文表示，有網友投書，高雄中油7日進行員工施打疫苗意願調查，並預計12日開打；他質疑，中油應該是屬於第七類的人員，為何在6月7日就確定可以施打疫苗？

藥師林士峰13日在臉書發文指出，有讀者分享，高雄中油於6月7日時調查，員工對於施打AZ疫苗的意向，且調查時間只到6月8日下班前，預計6月12日將由CDC（疾管署）的人員到高雄進行施打。

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▲中油屬於國家關鍵設施必要工作人員，依指揮中心的公告，應該是屬於第7類的人員。（示意圖／記者湯興漢攝）

林士峰質疑，中油屬於國家關鍵設施必要工作人員，依指揮中心的公告，應該是屬於第七類的人員，在前六類都還沒充份施打完畢的現在，為什麼第七類的人可以在6月7日就確定可以施打疫苗？不知道中央的標準在哪？

網友見狀紛紛在文下留言，「當時可以打第六類嗎？應該還很多醫護沒打到疫苗吧？為什麼醫護都沒打到，他們可以先打？」、「我們第三類不要說打，連預約都預約不到」、「這不算特權嗎？老人都打不到，這些人到底憑甚麼先打，罰CDC兩百萬先」。

但也有人出來解釋道，「原本發文的時候，中油煉製輸儲的現場人員輸被排在第三類人員，所以才排打這一批的AZ疫苗，但6/9指揮中心發了新的施打順序，中油原本這些第三類的人員被改到第七類，所以這批還沒打就宣布取消了。」