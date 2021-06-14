確診數跌破2字頭「628有望降級？」　網揭1關鍵搖頭：又一波高峰

▲6月28日有望降級嗎？（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（13）日公布國內新增174例本土病例，雖然國內自5月11日以來，本土病例已經超過1.1萬，但因為昨日本土確診病例數終於降到200例以下，所以也有些人抱持樂觀態度，相信疫情快要趨緩。就有網友發文丟出心中疑問，好奇6月28日有可能解除三級警戒嗎？貼文一出，立刻引發熱議。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「6/28前剩不到百例會解三級」為題發文，提到13日確診數總算跌破200例，按照這個趨勢，說不定20日以後確診數可以降至2位數，這樣28日是否有機會解除三級警戒？

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但也有網友認為疫情仍不樂觀，以「說實在的6/28降到2級機率多少」為題發文，表示他完全不覺得台灣有辦法在28日降至二級警戒，是否要等大家都打完疫苗了，才有機會解封呢？

▲端午連假第2日國道車流。（圖／翻攝自高速公路1968網頁）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「死亡數怎麼下不來」、「我覺得可能不會降二級，搞不好先2.5級」、「黑數太多」、「剛控制下來就解，解了你敢亂跑嗎」、「0%，過暑假都不會降」、「沒有疫苗前，解封就是準備再封啦」、「第一波一定要救攤販那些，不解不行」、「我認為有機會，不然經濟快被拖垮了」、「柯都說餓死的比病死的多了，總要為做民生消費多著想」、「雙北以外解封率應該100%」。

其中，也有些網友認為，端午連假的返鄉人潮不少，因此以現在的數據來判斷恐怕不太準確，「碰上端午返鄉，應該是0%」、「端午返鄉潮要一星期才爆」、「端午節假期過5、6天再來觀察」、「端午節過後又一波高峰」、「應該問端午節會不會爆發」、「端午節造成的確診數上升可能會繼續延」、「端午節路上一堆人，解封就準備爆炸」。