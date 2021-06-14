警前腳才走露營車就開上山！原鄉自主防疫巡山　報警勸離2車　

記者陳崑福／屏東報導

瑪家鄉專五道路屢有民眾遭檢舉無罩上山泡茶、登山，造成原住民部落的恐慌；瑪家村村民13日貼文表示，遊客改停車在幽僻的佳瑪道路上露營，經轄區內埔警方前往查處，車主雖有申請入山及戴口罩，仍婉勸營車車主下山。

▲內埔警方勸離露營車主 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼車主撤離、防疫標語到處可見。

5月19日全國同步三級警戒後，避免人流移動產生破口，各原鄉山區部落，族人自發性的設立體溫量測站，確定進出族人的健康。但仍有登山客或遊客往山上跑，於是在建築物或山壁上也可以看到鄉親張貼警語的特殊景象。

▲▼勸離。

內埔警分局轄區專五道路，橫跨北葉、瑪家及排灣三村，也是三村村民主要使用道路，防疫期間族人多「宅在家」，卻有遊客上山在專五道路及舊瑪家村活動中心無罩泡茶及無罩登山，被警方舉發及勸離。

不料，遊客為閃躲原民側目，竟將山區的野趣漫遊複製到人煙稀少的佳瑪道路上；居民發現後憤而貼文表示不滿，經警方得知後，前往查處。警方自專五道路，進入瑪家村後，再從支線駛入佳瑪道路，足足開了40分鐘，由於正值滂沱大雨，停在路邊的4輛房車已與警車會車下山；尚在場兩台露營車，均從高雄而來，其中1車張姓車主單獨一人；另車莊姓車主則是一家3口前來，該2車4人雖均依規定申請入山及未違反室外群聚人數，稽查時亦有戴口罩，惟內埔警方仍婉勸下山。

內埔警方說，端午連假期間，警方滾動式調整交通崗至專五道路入口處，以符合族人期望，惟進入管制區露營的張、莊兩車主均表示於前一日17時員警撤崗後始駛入。

分局長蔡耀順表示，這段期間仍有遊客臨櫃申請入山，惟均經受理單位瑪家所勸退；而往返上山要近兩個小時車程，該分局將在連假最後一天主動規劃員警上山查處；並懇切呼籲防疫期間，避免原鄉山區旅遊，造成族人的恐慌。

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